美國參議員立院籲放行預算 稱軍售案可望在未來幾週批准

2026年3月30日，賴清德總統在總統府內接待來訪的美國參議院外交委員會首席民主黨人夏亨（左2）。左1為同行的民主黨籍參議員羅森。（美聯社）

值此美國總統川普將於下月出訪中國之際，上月底曾訪台的美國國會跨黨派參議員14日聯名致函立法院長韓國瑜與其他政黨的立院高層，表示美國可能會在未來數週內通過待批准的對台軍售案，敦促台灣立法院盡快通過卡關多時的國防特別預算。

根據路透看到的信函內容，美國聯邦參議院外交委員會首席民主黨人夏亨（Jeanne Shaheen）寫道：「美國國會完全致力於及時對台灣交付關鍵（軍事）能力，我們預計會在未來數週宣布待批准的軍售」；軍售內容包括「反無人機裝備、一體化作戰指揮系統，以及中程彈藥，以強化台灣的防空能力」。

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夏亨曾於今年3月底率參院同僚訪台，與之同行的民主黨籍聯邦參議員羅森（Jacky Rosen），以及共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）與匡希恆（John Curtis），也簽署此信。

川普預定5月14日到15日訪中，引發外界擔心川普可能會為了與中國國家主席習近平達成有利美國的貿易協議而限縮對台軍售。習近平2月曾告訴川普，對台軍售必須「謹慎」處理；預料他會在下月的川習會中就台灣問題施壓美國。

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