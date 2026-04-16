桃園運動卡特約場館僅14家 議員批：多數市民「看不到也吃不到」

桃園市推動「桃園運動卡」計畫，透過結合市民卡及特約運動場館提供市民入場優惠。（記者李容萍攝）

桃園市體育局推動「桃園運動卡」，結合市民卡及特約運動場館，提供市民入場優惠，近3年每年都吸引逾10萬人次使用。不過，多位議員今（16）日在市議會體育局工作報告質疑，特約場館僅14家，多數市民「看不到也吃不到」。體育局坦言，民營場館不願開放非會員進入、加上公安門檻高是主要阻力，會持續努力打破公私部門界線，讓運動卡成為市民的「運動通行證」。

議員陳韋曄說，體育局統計桃園運動卡去年6月13日至10月31日執行期間，共有超過10萬人次受益，但特約場館只有14家，家數明顯不足；議員魏筠認為，體育局應大力宣傳包括23歲以上市民半價優惠、身心障礙者、銀髮族和孕婦免費入場計畫等優惠措施，讓更多人受惠。

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議員于北辰也說，桃園公民營運動設施高達673家，現今不僅特約場館普及率嚴重不足，優惠項目也侷限在游泳、體適能與桌球。他點出，民間場館參與意願不高的「痛點」在於會員制框架及嚴格的公共安全門檻，建議建置數位媒合平台，並研議補助民間場館改善公安設施，以實質誘因鼓勵業者加入，提升全民運動安全性。

議員舒翠玲也提到，女性專屬與親子運動課程比例偏低，相較其他五都在婦女節或母親節推全市性運動優惠，桃園仍缺乏一致性作法，呼籲市府盡速研議。

體育局長許彥輝回應，今年度運動卡計畫已於3月25日開放各場館申請至4月30日止，桃園運動卡特約場館擴點不易，主要是民營場館不願開放非會員進入使用，這是民營業者加入的首要障礙；其次申請的公安門檻高，成為特約運動場館業者其資格必須符合前一年度的建築物公共安全申報及消防安全設備檢修申報合格才可申請，是許多小型場館申請阻力，體育局將再檢討現行機制與補助模式，提升業者參與意願。

體育局全民運動科長范敏郁也說明，體育局今年推出運動卡計畫轉型方案，已邀請市轄逾400家公私立場館參與申辦說明會，今年度計畫除運動場館有門票優惠補助可申請，更推出「特色課程補助方案」，鼓勵運動場館開設新住民女性運動專班、育兒女性友善運動專班及女性健康體適能專區，藉此加強女性運動參與率，希望能引導多元場館轉型加入特約體系。

桃園市體育局已針對全市逾400家公私立場館舉辦說明會，推出「115年運動卡計畫」轉型方案。（記者李容萍攝）

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