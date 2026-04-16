見習近平 鄭麗文曝：從頭到尾都沒有談軍購

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平合影。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文晚間接受館長節目專訪，館長詢問是否有談到軍購，鄭麗文強調，「從頭到尾都沒有談軍購」，她尊重立法院的制度，軍購不會因為「川習會」或「鄭習會」就要怎樣。台灣是一個民主法治的地方，不是所有的規矩都可以打破。

鄭麗文表示，不要說在北京，「從頭到尾都沒有談軍購」，跟他們談軍購要幹嘛呢？還有人說要不要為了「川習會」來通過軍購或不要軍購，她想，這個主席也管太寬了吧，國會有國會的攻防和程序，這兩天進行朝野協商，已經進入立法院正常的審案程序，那就尊重立法院的制度。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文強調，不能因為「川習會」還是「鄭習會」，軍購案就要怎樣，台灣是一個民主法治的地方，國會就要尊重國會，不是所有的規矩就可以打破，國有國法、家有家規，該怎麼樣就怎樣，重申這趟去沒有提到軍購。

館長說，很佩服鄭麗文這次去見習近平，不怕被民進黨和青鳥出征。鄭笑說，總是要有人去做，「誰叫我長那麼高呢？所以天塌下來一定要我頂著」，開玩笑的。鄭也表示，民進黨罵到不知道要罵什麼，而他們要選舉的人不太攻擊她的大陸行，例如新北、台中都要假裝中性。

針對中國十項惠台政策，鄭麗文強調，「大陸都很願意做，但政府不願意放，陸委會一定要卡的。」所以台灣的各行各業都知道，要等2028，「政黨輪替是一切的答案」。可是看到她這次這麼成功和順利，她這次去了以後大家都吃了定心丸，政黨輪替之後好日子就來了。

談到2026，鄭麗文強調，一定要贏，大環境是有利於我們的，大家都對民進黨忍無可忍，對賴清德很失望，台灣選民是看得懂的，不然大罷免怎麼會失敗呢？過去吃太多虧，藍白一定會合，要團結，不會像過去那樣。

至於訪美，鄭麗文說，她上半年會完成北京之旅，也會完成美國之行，絕對不會去損害國民黨跟美國的情誼和關係，美國是個很複雜多元的社會，不是只針對華府，這次她去，美國有不一樣的意見，也有很多人支持她，美國華府要多研究她想什麼和她的訴求，這對美國才是真正好的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法