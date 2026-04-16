新北之外第二戰場？黃國昌勤跑彰化預留伏筆

民眾黨主席黃國昌（右）接連到彰化輔選，政壇解讀為開第二戰場轉戰彰化選縣長留下伏筆。（記者張聰秋攝）

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌接連3天在彰化縣輔選，今晚在彰化市精誠夜市合體，面對媒體詢問此行目的，柯文哲以「只是來逛夜市」帶過，不過，被追問黃國昌是否可能參選彰化縣長？他隨口回應，「當然很好」，一旁的黃國昌當場打斷笑說，「不要隨便幫人家回答問題」，為黃國昌是否轉戰彰化縣長留下伏筆。

國民黨彰化縣長提名難產，民眾黨彰化縣黨部多次喊出要推就推最強的母雞，這個母雞就是黃國昌。政壇解讀，黃國昌雖然表態選新北市長，但近來在前民眾黨不分區立委李貞秀一再上節目狂轟下，恐影響黃國昌藍白合民調，一旦民調輸了，就失去參選市長機會，而彰化縣是六都之外全國最大縣的人口城市，彰化不失為黃國昌的第二戰場。

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對於國民黨彰化縣長提名人選僵局，目前最快也要等到彰化縣長王惠美結束日本考察行程，返台與國民黨主席鄭麗文見面討論後，人選才可能明朗，最後結果充滿變數。

早在4月5日，民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表明，若國民黨人選真不夠強，非空降不可，那就要派最強的來，若人選提不出來，不如好好進行初選，在野合作才有意義，彰化縣黨部推薦主席黃國昌。據了解，對於溫宗諭的推薦，黃國昌雖以「謝謝主委厚愛」帶過。

民眾黨主席黃國昌（右）今晚與創黨主席柯文哲（右3）到彰化市精誠夜市掃街，替縣議員吳韋達（中）拉抬聲勢。（記者張聰秋攝）

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