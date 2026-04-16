讚習把台灣當一家人 鄭麗文：對我們好都來不及 怎麼會想要打你？

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今天晚間接受館長節目專訪，強調中共中央總書記習近平把台灣當作一家人，「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」，呼籲大家要對北京希望和平的意願有信心」。鄭也說，「大陸所謂的動武是針對台獨」，和平沒有很難，就是九二共識、反對台獨，沒有任何條件和門票。

鄭麗文談到她為何當初參選黨主席，她認為，因為2027年就要開始準備總統大選了，這是一個是戰還是和的選擇，所以她要證明給大家看，兩岸不是只有這十年被民進黨稿得兵凶戰危。所以我們要先給全世界看，兩岸都不想打仗，都想要有一個和平穩定的關係，這樣才會成，所以她要證明不是只有國民黨的一廂情願，要去大陸和最高領導人見面，從他的口中聽到。

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鄭麗文說，這不是單方面的一廂情願，大家想看到的是習近平的態度，他真的有很多脫稿、真情流露，有很多話想跟我們說，感覺到他真的想把我們當一家人，可惜過去很遺憾，有這麼多隔閡和誤會。大家要互相，要有同理心，不要老是嗆來嗆去，無謂的羞辱大陸，例如高鐵沒靠北，不是看到大陸很多傲視全球的成就，

鄭麗文強調，「我們就是一家人，不能連祖先都不認」，有什麼深仇大恨和隔閡非這樣不可呢？既然大家都很有成就，都是一家人，一定要劍拔弩張，再讓外人有機可乘來挑撥製造矛盾嗎？大陸如此的發展已經成為台灣的底氣了，不會變成台灣的威脅，大家都是一家人，「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」從過去見面就開始相罵，動不動就我要打我我要打你，改變成今天這樣的氛圍，這才是大陸期待的想要的。

鄭麗文說，大陸是由衷覺得不要打仗、希望和平，而不是像民進黨製造仇恨對立，所以當她伸出這雙手的時候，他們恨不得把她的手握住，讓她感受到他們的溫暖和真心誠意。大家不都希望世界和平嗎？台海沒事，世界都沒事，「大家要對和平有信心，也要對北京希望和平的意願有信心」。

鄭麗文強調，「大陸所謂的動武是針對台獨」，說穿了沒有很難，就是九二共識、反對台獨，前總統馬英九執政時也沒事，所以除此之外沒有任何條件和門票。

鄭麗文說，她這次訪中，就是確立、證實給全世界看，只要你不一天到晚用兩國論、台獨去戳它，回到大家都是一家人、都是中華民族，都是為了中華民族好，那換來的就不一樣了。結果證明，她的判斷是對的，大陸的同胞是這樣想的，誰這麼笨，外國人挖個坑我們就要跳下去自相殘殺，那不是真的中計、親痛仇快，如果大家可以好好交流、和做，「那和平的紅利不可限量」。

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