駐史瓦帝尼王國大使遭控涉貪 外交部駁斥:Swaziland News接受中國資助

網路討論群組引述Swaziland News報導，指控我駐史瓦帝尼大使梁洪昇涉及多起貪腐案件。（圖擷取自Swaziland News）

網路討論群組近日引述Swaziland News報導，指控我駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇涉及多起貪敗案件。外交部今（16日）澄清說明，相關爆料子虛烏有、內容毫無事實基礎，亦未提出任何具體證據，屬典型錯假訊息操作，且Swaziland News是一家接受中國資助並具特定政治立場的媒體。

外交部強調，梁洪昇自到任以來，積極深化台史邦誼、推動雙邊關係，與史國王室及政府互動良好，成果有目共睹，因而成為有心人士鎖定攻擊的對象。

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外交部說明，經查，總部位於南非的Swaziland News，是一家接受中國資助並具特定政治立場的媒體，該媒體立場鮮明，除長期批評史瓦帝尼王室及政府施政外，也持續在國際間散布貶抑我國主權、破壞台史邦誼的錯假訊息。

外交部指出，總統賴清德在2023年副總統任內訪問巴拉圭期間，即曾出現有心人士刻意散布假訊息混淆國人視聽、刻意攻擊政府外交作為的情形，相關案例顯示有境外勢力系統性操縱假訊息，意圖破壞我國外交關係。

外交部呼籲國人務必提高警覺，切勿輕信或轉傳此類攻擊國家外交關係、傷害第一線外交人員的錯假訊息，外交部也將就相關假訊息在網路平台散布的情形向警方報案，並全力捍衛外交部及第一線同仁的清譽，盼各界共同守護我國對外關係與國家利益。

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