柯文哲、黃國昌彰化精誠夜市合體被嗆 高舉「貪污就去坐牢」酸爆

民眾持大字報嗆黃國昌、柯文哲。（記者張聰秋攝）

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚合體現身彰化市精誠夜市，為爭取連任的民眾黨縣議員吳韋達拜票，但進入夜市前遭民眾嗆聲，支持者隔空對嗆，場面一度尷尬。

柯文哲、黃國昌一下車，就有抗議民眾高喊，「黃國昌你忘記2018年講過的話嗎」、「貪污罪就去坐牢」。還有人手持放大字板，引用黃國昌2018年貼文，「貪污就去坐牢、不要再鬼扯」，質疑他加入民眾黨、力挺官司纏身的柯文哲，已背離當年的自己，更直言彰化人不歡迎柯文哲到場為參選人造勢。

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不過，不少柯文哲支持者高喊「阿伯加油」反嗆。柯文哲走入夜市，吸引不少人搶著合照、握手，人氣未退。柯文哲的太太陳佩琪也全程陪同，緊跟在人群中。

被問及今晚到彰化的目的？柯文哲重申，只是「來逛夜市吃小吃」。至於外界關注黃國昌是否評估參選彰化縣長，柯文哲脫口笑說，「當然很好」，黃國昌立刻接話，「你不要隨便幫人家回答問題好不好」，兩人相視而笑，強調此行就是單純陪吳韋達拜票、逛夜市、吃東西。

柯文哲（右2）與妻子陳佩琪（左2）、黃國昌（右1）及彰化縣議員吳韋達逛精誠夜市。（記者張聰秋攝）

柯文哲挑選滷味。（記者張聰秋攝）

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