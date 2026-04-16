警證實李乾龍遭裝「防丟定位器」 胡采蘋：我們家貓咪都有

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁指稱，國民黨副主席李乾龍的座車遭裝追蹤器，更嗆賴清德總統說，等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底。警方調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」。對此，財經網紅胡采蘋說，這就是追蹤寵物或是防止老人走失的追蹤器，還笑稱她們家的貓咪都有一顆。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，其實這個追蹤器她們家的貓咪「之之、蓉蓉」都有一顆，因為前年農曆年蓉蓉亂跑，害她祭出懸賞令才找到，之後她就給牠們都買了，「但牠們死也不戴，每天踢踢踢，鬼叫鬼叫誓死不屈，我也只好拿下來」。

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胡采蘋指出，警方證實的「防丟定位器」就是追蹤寵物，或是防止老人走失的追蹤器，這顆追蹤器需要掛在項圈上才能用，旁邊那個長條就是用來圈在項圈上的，且很難貼在車底，因為它是圓的，一定掉下來。她直呼，「尹乃菁如果想要的話，我一顆500讓，兩顆950」。

胡采蘋還說，「不知道尹乃菁是什麼時候要找賴清德去法院報到？約大家一起啊，我們也想圍觀，記得發採訪通知」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「她放話要讓賴清德每天到法院報到，說明這個人就是把司法當成政治工具」、「防失智老人走失」、「難怪李乾龍一直低調喊沒事沒事」、「臉好腫喔」、「男人如果在車上發現追蹤器，第一懷疑的對象應該是老婆才對」、「此時此刻，尹小姐不知是不是正在挖洞鑽」。

警方證實為「防丟定位器」。（記者徐聖倫翻攝）

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