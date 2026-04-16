高虹安快看！莊競程獲徵召公開「這一事」 網讚：這臉打得有夠響

民進黨15日在中執會後，正式提名莊競程競選新竹市長。（記者劉信德攝）

民進黨中央昨徵召前立委莊競程投入新竹市長選戰，莊競程獲徵召後首發文竟是整理過往的學經歷，學位、國際期刊論文、研討會論文等內容，在表列後還公開歡迎查詢；他也自稱「沒想到新竹不僅要找安，還要找論文」。此番貼文也引來網友留言，有的留言這論文內容太狂了，還有人要身陷博士論文抄襲官司的高虹安快來看。

莊競程公開他從大學到取得台大醫學工程博士的論文，以及所有國際期刊和研討會論文的內容，更表列其學術和任教資歷，洋洋灑灑一大串，還自嘲沒想到新竹不僅要找安，還要找論文；展現論文真金不怕火煉的實力，更歡迎大家查詢與檢視。

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莊競程的貼文也引來網友叫好，卓冠廷留言「厲害，高虹安來看一下」、江肇國說「這高虹安怎麼比」，有網友則狂酸「民進黨選市長才要被檢驗論文，反之藍白恐怕要有案底才夠格」、「愛挑學歷的新竹人這次沒話說了吧」、「厲害，這臉打得有夠響」。

莊競程獲徵召後首日就向新竹市民公開自己的學經歷接受檢視，他也強調，接下來會透過一連串的拜會，提出對新竹市有感的市政白皮書，也會向市民逐一報告，期許讓已停擺近4年的新竹市重新啟動，找回新竹科技人的城市光榮。

獲民進黨中央徵召參選新竹市長的前立委莊競程今天在粉專公布一事，網友呼叫現任市長高虹安快來看。（取自莊競程粉專）

莊競程公開他從大學到取得台大醫學工程博士的論文，以及所有國際期刊和研討會論文的內容，更表列其學術和任教資歷，洋洋灑灑一大串。（取自莊競程粉專）

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