每戶支配所得年增率不敵消費支出 中市議員陳政顯直指人民生活日苦

台中市議員陳政顯表示，人民消費支出增加，生活日苦。（記者蘇金鳳攝）

通膨愈來愈嚴重，台中市議員陳政顯表示，台中市近兩年的收支概況統計表，每一戶平均可支配所得，112年時為111萬7千餘元，113年為117萬1千，增幅4.91%雖有增加，但消費支出增加6.29%，非消費支出增加11.33%，人民生活一天比不上一天，要求市府想辦法抑止物價。

主計處長林淑勤表示，113年全市平均每戶可支配所得（所得收入扣除非消費支出）為117萬1877元，較112年增加5萬4864元（增幅4.91%），成長率為六都第1；113年平均每戶消費支出為97萬3022元，平均每戶可支配所得扣除消費支出後，尚結餘近20萬元。

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議員陳政顯今天市議會指出，從台中市近兩年收支概況統計表來看，整體物價往上調整，市府有無方式可抑制物價，112年的平均每戶消費支出為91萬5，113年就增為97萬3，消費支出增加6.29%，非消費支出增加11.33%，顯示物價往上漲，人民生活愈來愈不好。

陳政顯表示，台中市要好好推動福利政策、也要好好招商，增加老百姓收入。

針對物價波動，台中市政府表示，設有跨機關物價監控小組，持續監測物價變化，掌握民生物資供需情形，針對異常囤積或價格波動，將即時啟動聯合稽查機制，全面檢視通路、倉儲及販售端，如有違法將依法嚴辦，以維護市場穩定與市民消費權。

主計處長林淑勤表示，每戶可支配的所得有增加。（記者蘇金鳳攝）

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