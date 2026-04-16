民雄鄉長選戰開打！陳琮貽參喊補發3000 林于玲：不宜排擠建設

民進黨民雄鄉長參選人陳琮貽（左）主張補發3000元，國民黨鄉長林于玲（右）認為不應排擠到建設與社福。（陳琮貽、林于玲提供）

年底地方選舉，嘉義縣民雄鄉長選舉民進黨推派鄉民代表陳琮貽參選，他今天說，公所賣鄉產進帳3.6億元，今年3月卻只普發現金2000元，他主張把錢還給鄉親，若當選鄉長將再補發3000元；國民黨籍現任鄉長林于玲說，陳琮貽身為代表卻不好好瞭解公所財政，民雄鄉有新建納骨塔、建設民雄鄉行政園區等重大建設正進行，公庫盈餘有限，不應淪為競選支票的工具。

陳琮貽說，公所今年3月依「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」每人發放2000元，但林于玲賣鄉產15筆土地進帳3.6億元，再加上公所累計歲計剩餘7億多元，但普發現金卻只發2000元。

請繼續往下閱讀...

民雄鄉民代表何炎山說，代表會開議時不分藍綠支持普發5000元，但林于玲當時解釋「鄉庫沒那麼多錢」，但明明賣鄉產有財源卻喊窮；有鄉親說，賣鄉產只發這樣不值得，公所無重大建設，質疑剩下的錢花去哪裡。

陳琮貽說，嘉義縣多個無負債的鄉鎮市普發現金，甚至有公所沒有賣鄉產也可以發5000到6000元；民雄鄉去年7月因丹娜絲颱風及豪雨，造成農損及多處淹水，為協助鄉民紓困，應普發5000元才合理，若上任將補發3000元。

林于玲說，賣鄉產是前鄉長何嘉恒任內決議，她是照程序執行，並質疑陳琮貽身為鄉民代表，先前在代表會開議時對普發現金一案並未發言，更不會看預算、不知道公所經費有多少。

林于玲說，代表會副主席楊秀密當時建議普發5000元，請公所酌量發放；經計算評估，公所有新建納骨塔、前任何鄉長任內提出的建設民雄鄉行政園區，以及新建停車場等重大建設，社福部分有生育補助、生命慰問金等，為避免排擠到建設經費及社會福利，因此決定普發2000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法