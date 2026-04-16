傳被民進黨徵詢選台北市長 彭啓明澄清絕無此事

環境部長彭啓明（左）澄清，並未被徵詢選台北市長。（記者吳柏軒攝）

有媒體報導，民進黨徵詢環境部長彭啓明選台北市長遭拒，對此傳言，彭啓明今（16日）受訪回應：「怎麼可能？大家想太多了」，重申自己放棄大學教職，選擇創業，2年前人生歸零到政府服務，都是心無旁騖，全力以赴，目前保護地球的清單還很長，將繼續努力完成使命。

彭啓明表示，20多年前放棄大學教職，選擇歸零去創業，自己一直以來的習慣，就是選擇最難的工作來推動。2年前也是人生歸零到政府服務，從淨零目標、雙法推動修訂到垃圾處理問題，愈是困難，愈要直球對決。彭啓明很感謝賴總統與卓院長的信任與空間，讓他可以將環境專業貢獻給國家，全面改善台灣的環境、保護地球。

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彭啓明說，這2年心無旁騖、全力以赴，真的是1天當2天在用。對他來說，保護地球環境是一場長跑，會繼續在現在的位置上努力，目前完全沒有考慮過其他職務。且從創業到入閣，始終選擇『歸零』出發；現在正全力以赴在守護環境的賽道上，心無旁騖，並強調保護地球的清單還很長，將繼續以專業努力完成使命。

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