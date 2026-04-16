為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳被民進黨徵詢選台北市長 彭啓明澄清絕無此事

    2026/04/16 18:55 記者吳柏軒／台北報導
    環境部長彭啓明（左）澄清，並未被徵詢選台北市長。（記者吳柏軒攝）

    環境部長彭啓明（左）澄清，並未被徵詢選台北市長。（記者吳柏軒攝）

    有媒體報導，民進黨徵詢環境部長彭啓明選台北市長遭拒，對此傳言，彭啓明今（16日）受訪回應：「怎麼可能？大家想太多了」，重申自己放棄大學教職，選擇創業，2年前人生歸零到政府服務，都是心無旁騖，全力以赴，目前保護地球的清單還很長，將繼續努力完成使命。

    彭啓明表示，20多年前放棄大學教職，選擇歸零去創業，自己一直以來的習慣，就是選擇最難的工作來推動。2年前也是人生歸零到政府服務，從淨零目標、雙法推動修訂到垃圾處理問題，愈是困難，愈要直球對決。彭啓明很感謝賴總統與卓院長的信任與空間，讓他可以將環境專業貢獻給國家，全面改善台灣的環境、保護地球。

    彭啓明說，這2年心無旁騖、全力以赴，真的是1天當2天在用。對他來說，保護地球環境是一場長跑，會繼續在現在的位置上努力，目前完全沒有考慮過其他職務。且從創業到入閣，始終選擇『歸零』出發；現在正全力以赴在守護環境的賽道上，心無旁騖，並強調保護地球的清單還很長，將繼續以專業努力完成使命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播