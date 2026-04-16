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    首頁 > 政治

    「海鯤號」交艦推遲 馬文君：應落實關鍵測試、確保戰力安全無虞

    2026/04/16 19:01 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委馬文君表示，海鯤號交艦既已延遲，更應確實完成包括下潛、戰鬥等各項測試，並檢討內部細節缺失，確保安全與戰力無虞。（資料照）

    國民黨立委馬文君表示，海鯤號交艦既已延遲，更應確實完成包括下潛、戰鬥等各項測試，並檢討內部細節缺失，確保安全與戰力無虞。（資料照）

    國防部長顧立雄日前提到，國造潛艦「海鯤號」的海測進度順利，將按原進度持續測試，後續艦計畫的潛在商源已掌握，將待海鯤號海測完成後，始可動支相關預算，期盼能盡速通過海測並完成交艦作業。對此，國民黨立委馬文君提醒，海鯤號交艦既已延遲，更應確實完成包括下潛、戰鬥等各項測試，並檢討內部細節缺失，確保安全與戰力無虞。

    馬文君指出，海鯤號原定去年底交艦，但一路以來，海軍及台船因技術問題，多次推遲測試及交艦期程，拖到今年還在海測，年底能不能順利交艦還是未知數。不過她提醒，海鯤號交艦既然已經延遲，更應該把目前的海試，包括下潛、戰鬥測試等細節做到位，確保安全及戰力無虞。

    馬文君也說，先前總統賴清德進入潛艦內部參觀，她發現鋼板凹凸不平、鉚釘未拴、管線疑似有水漬等一併檢討，畢竟這些小缺失，都可能成為未來潛艦運作的大問題，關乎的可是海軍官士兵的性命安危，馬虎不得。

    馬文君表示，國造潛艦計畫全國人民都支持，但大家需要的是安全、妥善、有出海作戰能力的潛艦，打造海鯤號，已經投入500億元的人民血汗錢，未來7艘的後續艦計畫，已編列2840億元預算，建造期程一路到2038年，屆時後續艦性能、戰力是否還能應付現代戰場，以及台海、印太地區的作戰環境，她認為這些問題，在國防部聲稱已掌握後續艦商源的同時，需要再慎重考量。

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