李貞秀曝被黃國昌要求赴中放棄國籍 梁文傑：應是想做戲博同情

陸委會副主委梁文傑主持陸委會例行記者會，回答媒體詢問。（記者叢昌瑾攝）

前中配立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後指出，她在擔任立委前，曾被民眾黨主席黃國昌要求回中國放棄國籍。陸委會副主委梁文傑今（16日）說，民眾黨應是想做戲，塑造李貞秀赴中卻無法放棄國籍的印象，以博取同情。

梁文傑今日於陸委會例行記者會表示，李貞秀一案從頭到尾陸委會講的都是制度問題，不針對李本人，民眾黨或任何政黨未來若要換一名中配來當立委，陸委會態度還是一樣。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，從徐春鶯案就能窺知，中共處心積慮要把中配塞到政黨不分區名單內，這也是陸委會要對這個問題特別謹慎的原因。

梁文傑說，民眾黨如何處理自己的黨員，是政黨內部的事情，不過如果因為失言或批評黨內同志就要被開除黨籍，「我的黨籍可能很久以前就不存在」。

梁文傑也說，這件事其實滿有戲劇性，從陸委會關心的角度來講，國台辦本來說要幫陸配遮風擋雨，現在變成李貞秀要國台辦對黃國昌「終身究責」。

梁文傑指出，民眾黨刻意叫李貞秀去放棄國籍，應該是想做戲，塑造李貞秀去了中國但無法放棄的印象，以博取同情，陸委會再次強調，李貞秀無法放棄中國籍是因為中方堅持立場，讓李貞秀無法當立委的責任在中方，從來不是在我方，若中方大方讓李貞秀除去國籍，李貞秀擔任立委的資格是完全沒有問題的。

梁文傑說，當初柯文哲要提名徐春鶯時，陸委會就已再三提醒，但民眾黨仍堅持要挑戰、要拚拚看，這也是民眾黨的特色，他只能這樣講。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法