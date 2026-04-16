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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中480萬全民買單 黃捷：要求民主基金會拒核銷

    2026/04/16 18:24 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「和平之旅」，向民主基金會申請480萬元補助費，遭立委質疑違反基金會章程，籲撤回補助。民進黨立委黃捷強調，贊助國民黨赴中，就是贊助中共統戰台灣，要求民主基金會必須堅守國家立場，拒絕核銷。

    民主基金會今日則稱，全案尚未進入核銷階段，將根據後續國民黨提出的單據憑證及成果報告依法辦理。

    黃捷接受本報訪問指出，民主基金會以「推展民主理念至中國」為由同意補助鄭習會，本身充滿矛盾，因為此基金會成立的目的，為的就是在中共打壓的處境下，拓展台灣外交、用民主價值連結世界。

    「國民黨拿著這筆補助款，不但沒有加強任何民主交流，反倒去朝拜加害者？」黃捷批評，檢視鄭麗文的中國行，非但未能輸出民主價值，反而任由中國藉機進行政治勒索，換來台灣農產品輸中必須先承認九二共識，將台灣鎖進一中框架。

    黃捷強調，贊助國民黨赴中，就是贊助中共統戰台灣。目前該筆480萬元的經費尚未完成核銷，強烈要求民主基金會必須堅守國家立場，拒絕核銷此筆款項。國民黨赴中諂媚，相關開銷理應由其自行負擔，台灣社會絕對無法接受出賣國家利益，卻還讓全民買單的荒謬行徑。

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