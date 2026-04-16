民進黨屏東縣內埔鄉長初選民調登場 李明宗對決鍾育杰

李明宗（右）。（記者陳彥廷攝）

年底大選，民進黨於屏東縣只有內埔鄉長選舉辦初選，今晚6點起電話全民調。電話民調前，參選人李明宗車隊掃街，讓鄉親更認識他；鍾育杰則是持續拜訪，爭取鄉親支持。

內埔鄉是屏東縣第一大鄉，人口超過5萬，向來綠大於藍，出現2人登記，協調不成。其中，李明宗是前屏東縣政府客家事務處長，從政起點為鄉公所機要祕書，回東片村選上村長，深耕地方，後來被縣長周春米延攬入縣府；鍾育杰則是現任內埔鄉代表，本屆首度當選，轉換跑道投入鄉長選舉。

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李明宗展現破釜沉舟決心，1月18日宣布參選當天，同時宣布請辭客務處長，接著深入各村舉辦座談會，徒步走訪全鄉23村傾聽民意、凝聚共識。李明宗說，內埔鄉幅員廣大，族群多元、閩客共融，透過村座談會面對面溝通，向鄉親清楚說明參選理念與具體政見，選前關鍵1週展開車隊掃街，全力衝刺選情。內埔需要的是「會做事的人」，未來也將以務實態度推動地方建設與發展，呼籲內埔鄉親踴躍接聽電話，表達支持意見。

鍾育杰則主打他創辦的愛心樹慈善會實績，他說，登記後透過家戶拜訪，深入社區發展協會及關懷據點等，向鄉親們座談，尋求支持，對自己的選情有相當信心。

不過，選前爆出鍾育杰陣營疑於今年初透過樁腳安排旅遊與餐敘，有變相招待涉賄情事，過程中，鍾育杰服務處人員更在遊覽車上動員支持、營造「當選」氛圍，涉嫌以此方式影響投票意向，最後以20萬元交保。

鍾育杰。（資料照，記者陳彥廷攝）

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