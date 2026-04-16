「娛樂稅法」立院初審通過 是否停徵議員要求台中市府提配套

多位市議員擔心一旦娛樂稅全部免徵，會影響台中市的稅收。（記者蘇金鳳攝）

中央的「娛樂稅法」已在立法院初審通過，未來電影、演唱會、戲劇表演及體育賽事將免徵娛樂稅，地方甚至可經議會同意全面停徵，多位民進黨台中市議員擔心，娛樂稅是地方稅，若減免後，「一邊減稅、一邊收不到稅」的雙重壓力，要求市府提出完整評估與配套。

地方稅務局長沈政安表示，113-114年追回欠稅20億元，是六都第2名，而台中課徵娛樂稅一年2億，雖然娛樂稅規定多個的娛樂項目免徵，但舞廳舞場、高爾夫球及財政部所規定項目交由地方政府來決定，由於目前該法只完成初審，未來會等三讀後，會評估如何修法。

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市議員陳雅惠、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融、張芬郁、謝家宜等人聯合質詢，關心停徵娛樂稅，是否影響台中市的稅收。

議員陳雅惠表示，娛樂稅是地方稅，若多數的娛樂稅停徵，將可能減少的台中市財源，市府是否跟進其他城市推動免稅，或維持課徵？像台北市已經表態，要朝全面免稅方向推動，要求市府應儘早對相關財政是否衝擊，進行完整試算與配套，不能等中央三讀後才倉促應對。

地稅局長沈政安表示，會等到娛樂稅法三讀會再研議修法。（記者蘇金鳳攝）

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