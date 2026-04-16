母雞帶小雞！蘇巧慧與綠營新北議員參選人合體拍定裝照

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的丈夫、紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思，也穿著傳統服飾出席合照。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧加強陸、空戰，15、16日與「小雞」市議員參選人合體拍攝定裝照。蘇巧慧表示，每位參選人發揮創意，代表新北隊創新和活力的一面，定裝照將使用於各項合體文宣、看板，她將持續陸戰、空戰齊發，舉辦座談會、親子活動，同時公布政績、政見影片，爭取更多市民支持。

蘇巧慧的丈夫、紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思也穿著傳統服飾出席合照。民進黨新北市黨部指出，議員參選人的合照姿勢五花八門，從奔跑、跳躍到擊拳姿勢樣樣來，服裝也涵蓋西裝、競選外套及原住民傳統服飾，現場氣氛融洽、笑聲不斷。

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蘇巧慧說，「最強新北隊」就是專業與創意兼具，新北隊會繼續用各種創新方法，爭取市民的支持。

蘇巧慧表示，她已和議員參選人們啟動第2輪市場掃街，後續將舉辦座談會、親子活動，並公布各項政績、政見影片，透過扎實陸戰與創新空戰，呈現新北隊的政績與願景，盼獲得更多不分黨派、不分年齡的市民認同，與新北隊一起贏得年底選戰。

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