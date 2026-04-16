被徐巧芯嗆「一坨屎」 藍營新北黨部：蕭敬嚴停權有20天申訴期

新北市議員第11選區選舉國民黨內初選，由蕭敬嚴勝出，藍委徐巧芯怒嗆「新北市黨部跟組發會就是一坨屎」，新北市黨部對「一坨屎」不予評論回應。（擷取自蕭敬嚴臉書）

國民黨新北市黨部今公布新北市議員第11選區選舉黨內初選結果，由蕭敬嚴勝出，曾公開批評蕭敬嚴的藍委徐巧芯怒嗆「新北市黨部跟組發會就是一坨屎」，她說，蕭被停權1年已生效，只要決議沒變，就不會被提名；國民黨新北市黨部對「一坨屎」不予評論回應，僅聲明指出蕭雖受停權處分，尚有20日申訴期，後續將由黨中央受理審查，若維持停權處分，將無法獲本黨提名。

徐巧芯今在臉書提到，由於停權處分當天晚上就要進行民調，據了解，國民黨中央考核紀律委員會有提醒須將蕭敬嚴於民調名單中移除，但最終新北市黨部並未做出此決定。她說，蕭被停權1年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被提名，也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管蕭男跟他的綠媒好夥伴有多嗨，他最終頂多脫黨參選，因為他根本沒有黨權。

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針對徐巧芯質疑新北市黨部是「一坨屎」一事，國民黨新北市黨部不予評論回應，僅就此次初選民調結果爭議發布聲明指出，本次第11選區民調結果由蕭敬嚴勝出。蕭敬嚴雖受停權處分，依國民黨員違反黨紀處分規程第7章第35條規定，尚有20日申訴期限，後續將由黨中央受理並進行審查，最終審查結果仍須視黨中央審議而定，若維持原停權處分，則將不符提名資格，無法獲得本黨提名。

國民黨新北市黨部主委黃志雄今受訪指出，蕭敬嚴若提申訴，要向黨中央考紀會提出，這個時間點特別敏感是因為3位候選人（蕭敬嚴、何元楷、陶威中）當初協議的民調時間剛好是4月13日至15日，考紀會核備這案是13日，通常核備完之後，當事人有20天的申訴期，這個時間點剛剛好在那裡，造成有些人討論蕭敬嚴的黨權問題等，在他有權利提出申訴的狀況下，因此依規定還是把民調執行完畢。

國民黨新北市黨部聲明指出，後續由黨中央受理審查，若蕭維持停權，將無法獲得黨提名。（國民黨新北市黨部提供）

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