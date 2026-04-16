高雄幣遭議員質疑持有率偏低 且有資安風險

針對高雄幣，李雅靜（右）今天質詢研考會主委陳博洲（左）。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市議員李雅靜今（16）天於議會質詢時，質疑「高雄幣」推動成效不彰，不僅市府官員持有率偏低，民間認知度嚴重不足，且資安風險高，恐淪「公有洗錢中心」；市府則強調會從技術與制度雙軌，強化風險防範。

李雅靜今天於民政部門業務質詢時，要求現場官員舉手表達是否持有高雄幣，結果除資訊處處長劉俊傑外，幾乎無人使用。她指出，這樣的比例與她基層走訪結果一致，「連市府官員都不使用，更何況一般市民」，顯示政策推動失敗。

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根據研考會報告，目前數位市民平台會員數已突破6萬人，但李雅靜指出，相較高雄市約270萬人口，占比僅約2%，普及率明顯偏低。她進一步指出，高雄幣可依1比1匯率兌換一卡通iPASS MONEY儲值金或超商禮券，實質上已具備接近法定貨幣的流通效果，她要求研考會說明高雄幣的產生方式、年度發行總量及目前流通金額。

高雄市研考會主委陳博洲回應，高雄幣並非虛擬貨幣，比較接近紅利點數性質，由資訊處依活動與獎勵方案發放，不具去中心化挖礦機制。

針對資安層面，李雅靜也提出警告，指出若系統遭駭客入侵、竄改數據，恐導致高雄幣大量異常產生並兌換為法定貨幣，形同「公有洗錢中心」，對市府財政與公信力造成重大衝擊。

對此，高雄市資訊處處長劉俊傑說明，涉及安全等級較高的系統，上線前均會進行滲透測試，並由政府核可的白帽駭客協助檢驗，同時符合ISO 27001資訊安全管理標準，並透過產官學稽核機制，定期檢視系統運作狀況，以期從技術與制度雙軌強化風險防範。

針對高雄幣未來發展，李雅靜提出五大改革建議，包括建立流通數據公開機制、明確揭露匯率與使用規則、強化跨局處合作推廣、深化與在地產業及公共運輸結合，以及強化個資保護與資安應變機制。

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