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    首頁 > 政治

    徐巧芯怒轟黨部是一坨屎 黨內人士嗆：她也是「生物雜質」提名的

    2026/04/16 18:07 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    曾被立委徐巧芯公開攻擊的前國民黨發言人蕭敬嚴，今日在國民黨新北市議員第11選區初選中勝出。徐巧芯對此痛批：「新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」黨內人士則回嗆，徐巧芯也是被「生物雜質」提名的。

    國民黨新北市議員第11選區選舉，國民黨除提名現任白珮茹，另外由何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另1名額，國民黨新北市黨部今天公布黨內初選結果，最後由蕭敬嚴勝出。不過，蕭敬嚴因在大罷免期間發言批評黨內同志，遭具名檢舉，目前面臨停權處分。對此，徐巧芯今日在臉書發文表示：「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」

    根據《風傳媒》報導，針對徐巧芯嗆新北市黨部、組發會「就是一坨屎」，黨內人士諷刺，徐自己也是被生物雜質提名的。該人士稱，蕭還可以再申訴，由中常會做最後決定，最後處分都要看中常委的決議；就像前中常委何鷹鷺遭到停權，但因為仍有申訴空間，所以還是可以行使常委職權到常會開會。

    該人士也舉例，民眾黨前主席柯文哲現在一審被重判10年以上，難道現在就可以宣判柯文哲不能參選總統了？若二審又改判十年以下怎麼辦？「這不是有法律常識就知道嗎？」

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