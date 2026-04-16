李乾龍稱遭裝追蹤器「不是什麼大事」 陳培瑜酸：還是根本沒這件事？

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁指稱國民黨副主席李乾龍的座車遭裝追蹤器，更嗆賴清德總統說，等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底。但李乾龍被問到是否被民進黨裝追蹤器，卻連忙否認，也不願報案。對此，民進黨立委陳培瑜砲轟，到底是「不是什麼大事」？還是其實「根本沒這件事」？

陳培瑜在臉書發文表示，國民黨話講得如此大聲，今天新北警副局長上門協助報案，李乾龍竟說「這不是什麼大事」，不需要勞師動眾。而尹乃菁對外宣稱保有證據，但事實上李乾龍早將追蹤器丟了。

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陳培瑜指出，國會最大政黨的正副黨主席，疑似受到不當監控，在任何如台灣一般的民主國家，都是何等重大且嚴重的政治事件，但國民黨竟然草草處理。過去，2019年選總統的韓國瑜也曾說他的車子被裝「追蹤器」，指控是「國家機器動得很厲害」，謝龍介還說「有看過照片」，要蔡英文負責。但如今2026年，謝龍介都要再選一次市長了，卻連相片在哪都還不知道。

陳培瑜批評，結果國民黨這次還是一樣不敢報案，李乾龍甚至連追蹤器都已丟棄，直接幫忙銷毀證據，她直呼「這實在是太寬厚仁慈！」砲轟，到底是「不是什麼大事」？還是其實是「根本沒這件事」？

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