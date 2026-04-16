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    首頁 > 政治

    李貞秀再放炮！ 喊話國台辦對黃國昌「終身究責」

    2026/04/16 16:50 記者陳治程／台北報導
    民眾黨前不分區立委中配李貞秀。（本報資料照，記者陳治程攝）

    民眾黨前不分區立委中配李貞秀。（本報資料照，記者陳治程攝）

    民眾黨前立委李貞秀13日被開除黨籍，隨後她接連上節目爆料回擊黨中央，掀開白營「茶壺風暴」；李貞秀今（16日）下午錄政論節目前受訪，痛罵黃國昌等人正操控民眾黨、是魔鬼，更喊話中國國台辦要對黃國昌「終身追責」，引發熱議。

    民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，今日前往雲林北港警分局北辰派出所前迎接白沙屯媽祖鑾駕，再到民眾黨北港服務處發放結緣品，行程前兩日受訪被問及李貞秀過去2天接連上節目砲轟黨中央，更指控黃要「架空」民眾黨等語，柯先是強調「多元開放是民眾黨政治價值」，堅持有身分證的中配、新住民參政權，但話鋒一轉，柯坦言立委個人表現要可受社會公評，因此，他尊重中評會決議、尊重黨的機制，重申民眾黨不是「一人政黨」，並批李現在還上政論節目亂講話是言多必失、希望她「謹言慎行」，也希望各界能冷靜一陣子，讓事情結束好「重新開始」。

    不過，日前已遭民眾黨中評會正式開除黨籍，也失去不分區立委席次的李貞秀，今（16日）午繼續現身電視台上政論節目，他在進攝影棚前受訪表示，她不會傷害民眾黨、「只會針對黃國昌」，請大家放心，也請所有支持者放心；更重申高虹安確實是壞人，既貪婪還欺壓助理，「連那種小錢都貪耶，貪得無恥，真的是人品有問題。」

    李貞秀直言，她做人一向有恩必報、也有仇必報，怒譙黃國昌對不起中配立委，李還說，國台辦曾說過要「為陸配遮風擋雨」，因此，她要請國台辦對黃國昌「終身究責」。

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