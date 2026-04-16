揭北京對台資訊戰路徑 國安單位示警 : 仿克里米亞模式

中媒對台滲透具有明確的演進路徑。（彭博檔案照）

中共對台認知作戰已由單一宣傳轉為系統性操作，透過股權、通路與內容三階段布局，意圖形塑有利北京的輿論環境。國安單位示警，此類模式與俄羅斯併吞克里米亞前的資訊戰手法相似，透過民主社會開放環境散布爭議訊息，消耗政府治理效能，並加劇社會對立。

法務部調查局出版、台北地檢署檢察長王俊力發行的《習近平時期對台認知戰作為與反制》一書分析，中媒對台滲透具有明確的演進路徑。早期以投資或購買有線電視營運公司股權為手段，藉此取得媒體經營權；其後策略轉向掌控「通路」，一旦掌握訊號傳輸環節，便可能影響訊息流通。現階段國安單位最關注的，則是進入第3階段「內容投資」，透過資金直接參與節目製作與影視產業，將特定敘事逐步融入日常娛樂與資訊內容。

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書中提到，台灣對中國記者來台採訪的管理相對開放，主要依據《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》等規範；相較之下，中方對台媒赴中採訪仍採嚴格「一事一議」制度。制度上的不對等，使中媒在台操作空間相對較大，也被視為潛在風險來源。

此外，中媒已形成固定操作模式，先針對台灣熱門議題進行再加工，加入情緒性元素與聳動標題，透過微信公眾號、微博等平台擴散，再回流至台灣社群媒體或論壇，藉此放大爭議、帶動輿論風向。

在傳播鏈上，相關訊息也常結合在台協力媒體與意見領袖，由境外提供素材與敘事框架，再透過本地網紅、粉專或社群帳號二次擴散，使政治訊息更具「在地化」外觀，甚至帶動主流媒體跟進報導。

至於驅動因素，研究指出，現代認知戰已逐漸從意識形態轉向經濟利益導向，約53.4%的資訊提供者主要動機來自金錢誘因，部分媒體或業者因在中國市場擁有商業利益，可能出現自我審查或偏向保守立場，形成長期影響。

面對資訊戰、認知作戰，我政府近年已陸續修正國家安全法與反滲透法，將境外勢力介入選舉、政治活動或協力吸收組織等行為納入規範，強化刑事責任。另依公職人員選舉罷免法第104條等規定，若以深偽技術或不實資訊意圖影響選舉結果，亦可能構成散布假訊息等違法情形，最重可處7年以下有期徒刑。

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