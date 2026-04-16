鄭麗文訪中申請民主基金會補助 張亞中：孫文學校願捐480萬支應

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，被爆料申請台灣民主基金會政黨補助款，孫文學校總校長張亞中（見圖）表示，願主動捐助等額480萬元，支應本次訪問相關費用。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，被爆料申請台灣民主基金會政黨補助款。孫文學校總校長張亞中表示，此行對促進兩岸和平交流而言具有一定正面意義，應予肯定；為使本案爭議能夠理性落幕，孫文學校願主動捐助等額480萬元，支應本次訪問相關費用。

張亞中說，他對此事深表重視，並認為此一事件不僅涉及個案爭議，更凸顯制度設計上的不足，亟需正視與檢討。台灣民主基金會之設立宗旨，在於推廣民主與人權等普世價值，其補助資源理應專款專用，投入符合該宗旨之活動。

請繼續往下閱讀...

張亞中說，從現行運作觀察，相關補助機制已逐漸演變為政黨從事對外交流或政黨運作之經費來源，其活動內容是否真正符合民主人權之精神，標準模糊，亦缺乏一致性判準，難免引發社會疑慮。此案不應僅停留於對單一政黨之批評，而應轉化為推動制度改革的重要契機。

張亞中提出以下3項具體建議：一，增列「促進和平、維護和平」為基金會核心目標，使相關補助更具價值導向與正當性；二，建立明確且公開之補助審查準則，設立具公信力之獨立審查機制，避免由單一機關片面決定，以提升制度之公正性與信賴度；三，建立違規追償與責任機制，如經查明補助活動與申請目的不符，或未達補助要件，應依法啟動退款機制，追回相關款項，並追究責任，以維護基金會之制度紀律與社會公信力。

張亞中說，鄭麗文此次訪問中國大陸，就促進兩岸和平交流而言，具有一定正面意義，應予肯定。為使本案爭議能夠理性落幕，並為制度改革提供具體示範，若相關各方同意，孫文學校願主動捐助等額新台幣480萬元，採專款專用方式，支應本次訪問相關費用。

張亞中強調，本項捐助，並非介入政黨事務，而是以民間力量率先承擔公共責任，藉此呼籲社會各界正視制度缺口，共同推動改革。

張亞中表示，民主之鞏固，繫於制度之健全，而非僅仰賴個別行為者之自律。誠盼朝野各政黨及相關主管機關，能以此為契機，攜手推動台灣民主基金會補助機制之全面檢討與改革，使公共資源真正回歸其初衷，用於促進民主、人權與和平價值，而非流於政黨運作之工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法