鄭麗文480萬補助還沒拿到手！民主基金會：將根據成果報告依法核銷

國民黨主席鄭麗文上週赴中進行「2026和平之旅」，並與中共總書記習近平會面，但訪中團向民主基金會申請480萬元補助費，遭立委質疑違反基金會章程，籲撤回補助。（資料照，國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，向民主基金會申請480萬元補助費，遭立委質疑違反基金會章程，籲撤回補助。民主基金會今（16）日下午補充說明，全案尚未進入核銷階段，將根據後續國民黨提出的單據憑證及成果報告依法辦理。

台灣民主基金會今年編列3000萬元預算，用於補助政黨外交及民主深化交流業務。民主基金會今日中午說明，政黨補助類型包括各政黨從事國會外交及國內外民主人權交流等活動、提升台灣民主、人權發展，與國際接軌的相關活動，以及有關提升台灣國際地位及能見度的相關活動等。

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但民主基金會組織章程載明，民主基金會不得贊助涉及統獨之活動。民進黨立委林楚茵指出，國民黨卻在中國打著「反台獨」旗號，根本是法盲、不識字，呼籲基金會應撤回名實不符的相關補助。

「全案尚未進入核銷階段」

民主基金會下午補充說明，全案尚未進入核銷階段，基金會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。

民主基金會也指出，台灣民主基金會捐助暨組織章程第18條第3款規定，不得贊助涉及統獨之活動，有關補助案等行政作業一切依法依規處理，此案受到各界關切，相關提醒和建議將提至董監事會議處理。根據民主基金會組織章程，董事會1年舉行2至4次會議。

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