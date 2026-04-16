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    首頁 > 政治

    軍購審查見曙光？陳冠廷曝韓國瑜願盡力向國民黨團溝通

    2026/04/16 16:34 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    立法院長韓國瑜昨召集協商朝野三版本的國防特別條例草案，會中僅就條例名稱達成共識，通過軍購特別條例版本的名稱為民眾黨團版本，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷今日表示，協商的氣氛不錯，已有初步進度，韓也向他表示，凡是對國家整體利益有幫助的事都會盡力協助。

    陳冠廷接受本報訪問時指出，針對國民黨團總召傅崑萁後來沒有繼續參與協商，原因為何不揣測也不做過度解讀。整體來看，昨天協商的氣氛其實是不錯的，條例名稱已經達成共識，至少已經有初步進度。

    目前最關鍵、也最沒有共識的就是商購跟委製的部分。陳冠廷說明，顧立雄部長昨在協商中主動建議，再安排一次專題報告，讓朝野委員更完整掌握自製與商購經費的實際用途。這個方向民進黨團樂見，下週一他已排案，透過秘密會議的形式，讓國防部能就比較機敏的建軍期程跟裝備細節，向各黨委員做充分說明，這對凝聚共識是必要的。

    陳冠廷透露，昨天休息時間，他也當面拜託韓院長，希望韓能協助向國民黨團溝通，讓商購跟委製能夠在條例中獲得適度的空間，而不是硬性要求全部回到年度預算處理。韓院長當場表示，凡是對國家整體利益有幫助的事，他都會盡力協助。

    他強調，國防特別條例牽涉的是國家長期防衛能力的建構，不是任何一黨的法案，會繼續跟在野黨的委員們溝通，也期待下週的專題報告跟黨團協商，能讓朝野逐步凝聚共識，把這個攸關國家安全的法案儘快往前推進。

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