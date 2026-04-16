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    首頁 > 政治

    憶當年曾與鄭麗文同戰袍 郭國文感歎「不知是否同一個人」

    2026/04/16 16:07 記者洪瑞琴／台南報導
    南市立委郭國文出示黨證，入黨至今已逾34年，並感歎鄭麗文立場鉅變彷彿不同人。（記者洪瑞琴攝）

    南市立委郭國文出示黨證，入黨至今已逾34年，並感歎鄭麗文立場鉅變彷彿不同人。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨立委郭國文今（16）日登記參選連任台南市黨部主委，受訪時針對「鄭習會」議題直言，對照國民黨主席鄭麗文過去與現在的政治立場，反差之大，令人難以置信「是否同一個人」。

    郭國文回憶，1988年12月10日人權日大遊行，是學生首次以學生名義走上街頭的重要時刻，當年一同參與的志同道合者中，就包括鄭麗文。他形容，鄭麗文當時身形高瘦、長髮濃密，外型鮮明，加上立場強烈，在人群中特別醒目。

    他指出，當年鄭麗文積極投入學運與社會運動，「台獨幾乎天天掛在嘴邊」，立場鮮明，甚至被視為台獨急先鋒；兩人也曾在蘇煥智參選國大代表期間分工合作輔選，鄭負責撰寫新聞稿，他則負責發送文宣，互動頻繁。

    不過，郭國文也提到，鄭麗文當年給人一種「台大學生的傲氣」印象，但整體而言仍是衝鋒在前、理念鮮明的運動者。

    談及近期「鄭習會」相關發言與其政治立場轉變，郭國文直言，如今的鄭麗文不僅立場出現劇烈翻轉，甚至公開自我認同為「中國人」，與過去判若兩人，「實在令人不知是否同一個人」。

    「這已經不是單純立場調整，而是一種對過去自己的否定，」郭國文說，「中年的鄭麗文，背叛了年輕的鄭麗文」，這樣的轉變，也讓人對其政治軌跡產生強烈對比與質疑。

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