大罷免後首度公開合體 沈伯洋、曹興誠4/18對談「台灣的抉擇」

聯電創辦人曹興誠週末將以「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」為題，發表專題演講，會後也將邀請立委沈伯洋對談，成為曹與沈二人在大罷免運動後首次公開合體。（資料照）

民間團體「福和會」今日發布採訪通知，預告將於本週六（18日）舉辦講座，邀請聯電創辦人、大罷免運動頭號志工曹興誠，以「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」為題發表專題演講，會後也將邀請立委沈伯洋對談，成為曹與沈二人在大罷免運動後首次公開合體。福和會強調，台灣正處於歷史性的分界點，這場講座將深入剖析台灣應如何選擇未來的道路。

福和會今天發出採訪通知，預告18日上午9點30分至中午12點於張榮發基金會，曹興誠將以「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」為題，發表主題演講。

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福和會指出，曹興誠不僅是企業家，更是對古文明有深入研究的收藏家。根據曹興誠的觀察，中國長期處於「站在文明對立面」的狀態，呈現出「有文化而無文明」的特徵。福和會引述講座內容表示，中國政權已演變為現代化的「光棍（地痞流氓）政權」，將全國財產集中於少數集團，使社會停留在農業文明時代「人吃人」的「爬蟲社會」。

福和會表示，相對於中國追求極權統一的野蠻，現代科技帶來的自由與解放，創造了追求民主與獨立的現代文明，如同可以自由翱翔的「飛鳥世界」。福和會希望透過此講座，帶領大眾思考台灣究竟該走向文明，還是倒退回野蠻。

除專題演講，福和會特別規劃在主題演講後，邀請立法委員、法律社會學博士沈伯洋加入「頂尖對談」。

沈伯洋是民進黨台北市長熱門人選之一，曹興誠去年底就曾公開建議綠營徵召沈參選2026年台北市長，認為其各方面都碾壓台北市長蔣萬安，「那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，似把沈看得太柔弱了」。2人時隔數月同台互動，格外引發關注。

福和會18日邀請聯電創辦人曹興誠發表「走回文明或退回野蠻？台灣的抉擇」主題演講。（福和會提供）

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