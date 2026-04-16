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    首頁 > 政治

    楊珍妮不調離現職恐干預罷凌案證詞？ 行政院說明態度

    2026/04/16 15:45 記者鍾麗華／台北報導
    被問到經貿辦總談判代表楊珍妮是否應先調離現職，行政院則表示，外部委員已展開調查。（資料照）

    被問到經貿辦總談判代表楊珍妮是否應先調離現職，行政院則表示，外部委員已展開調查。（資料照）

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣生前疑似遭遇職場罷凌案，各界將矛頭指向總談判代表楊珍妮，經貿辦執秘徐崇欽昨在立法院備詢時被問到，是否曾因引導顏慧欣到辦公室休息等待，連帶遭到楊珍妮責罵，他則否認。被問到經貿辦總談判代表楊珍妮是否應先調離現職，行政院表示，外部委員已展開調查。

    媒體報導，顏慧欣生前被徐姓執秘帶至原先由楊珍妮使用的副總談判代表辦公室，楊珍妮看見後憤怒咆哮，連這位執秘也被咆哮責罵，立委洪孟楷昨在立法院社福及衛環委員會質詢經貿辦執秘徐崇欽，徐崇欽坦言，新聞所指徐姓執秘是他本人，但他對於遭楊珍妮咆哮一事「完全沒有印象」，也未感受到經貿辦內部霸凌氣氛。

    有媒體在今天行政院會後記者會，詢問若楊珍妮不調離現職，是否會有干預證詞的疑慮，以及楊珍妮是否會繼續留在現職？行政院發言人李慧芝重申，已由行政院安全及衛生防護委員會的外部委員展開調查，調查小組已經多次開會議，並展開密集訪談程序，相關調查程序與方式決策，行政院都尊重調查小組。

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