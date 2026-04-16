基隆童子瑋競選看板遭破壞籲謝陣營約束支持者 市府：依法查處

民進黨基隆市長參選人童子瑋的看板遭人塗鴉。（記者盧賢秀攝）

基隆市長選舉，傳出民進黨參選人童子瑋設在八堵火車站對面及百福社區的競選看板遭人惡意塗鴉、撰寫攻擊性文字，童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，選戰固然激烈，不應以違法手段進行攻擊，呼籲市長謝國樑應約束支持者，回歸市政討論、理性競爭。市府副發言人鍾明表示，市府已針對該行為依法查處，並將持續追究相關責任。

卓芷戎說明，共有兩面看板遭到破壞，是在八堵火車站斜對面及百福社區，遭破壞的看板位在交通流量較高之路口高處，是合法設置之競選廣告，卻遭不明人士惡意塗鴉，內容涉及針對候選人的攻擊性文字，有違善良基隆市民的道德觀感。

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卓芷戎表示，選舉應回歸政策與理念的競爭，而非破壞文宣、製造對立的惡意行為，不僅涉及財物毀損，更破壞選舉應有的理性討論與良性競爭的風氣。

卓芷戎表示，童子瑋近期持續以政策作為選戰主軸，提出包括敬老金加碼至全年2萬元、生育補助16萬元起，以及國高中小入學禮金1萬元等多項兒少與社福政策，皆以理性討論、具體方案為出發點。她強調，選舉應是市政願景與政策內容的競爭，期盼謝國樑以市政論述為主軸，呼籲支持者克制不法行為，避免助長暴力與口水攻擊的選舉風氣。

卓芷戎表示，競選團隊在第一時間已報警，團隊嚴正譴責任何形式的暴力與破壞行為，並盼警方儘速查明真相，還給市民一個公平、安全的選舉環境。

民進黨基隆市長參選人童子瑋的看板遭人塗鴉。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋的看板遭人塗鴉。（記者盧賢秀攝）

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