割破童子瑋看板寫「吹牛自大」 男被逮稱不滿訴求沒回應

基隆市議長童子瑋架設在暖暖區的市長競選看板，遭人以利刃割破上方的塑膠布面。（記者林嘉東翻攝）

基隆市長選戰升溫，民進黨籍參選人、基隆市議會議長童子瑋位於基隆市暖暖區的競選看板傳出遭人以黑色麥克筆寫下「吹牛自大」等羞辱字眼。基隆市警三分局獲報過濾監控，今天（16日）下午逮獲余姓男子，余落網後供稱是因為「不滿訴求沒被回應」才憤而犯案。

據悉，童子瑋架設在暖暖區八堵路與堵南街2處競選看板，本月11日下午3時許，遭人以黑色麥克筆寫下「吹牛自大」4字，挑釁意味濃厚。

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由於童子瑋正角逐基隆市長寶座，身分敏感，競選團隊不敢掉以輕心，昨天傍晚通知警方，並於今天上午完成報案。基隆市警三分局八堵派出所獲報後隨即成立專案小組，調閱周邊監視器並循線追查，鎖定余姓男子涉有重嫌，今天下午2點半逮到他。

據悉，余男在偵訊時供稱，他因不滿童子瑋沒有回應他的訴求，心生怨恨之下才帶著麥克筆前往八堵路與堵南街看板處塗鴉洩憤。警方正持續製作筆錄，進一步釐清余犯案動機及是否有幕後指使。

警三分局長陳盈元強調，選舉期間民眾應保持理性，任何毀損他人競選文宣之行為，已觸犯刑法毀損罪及公職人員選舉罷免法，警方將嚴正執法，絕不寬貸。

基隆市議長童子瑋架設在暖暖區八堵路的市長競選看板，遭人以黑色麥克筆寫下「吹牛自大」4字。（記者林嘉東翻攝）

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