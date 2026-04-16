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    首頁 > 政治

    行政執行滯欠大戶 卓揆：25年累積金額已逾6980億

    2026/04/16 15:46 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰表示，法務部行政執行署堅守程序正義，執行績效表現近年持續攀升，自2001年成立迄今累計執行金額已逾6980億元。（圖由行政院提供）

    行政院長卓榮泰表示，法務部行政執行署堅守程序正義，執行績效表現近年持續攀升，自2001年成立迄今累計執行金額已逾6980億元。（圖由行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（16）日在行政院會聽取法務部「公義執法剛柔並濟、創新賦能優化執行」報告後表示，為有效維護國家財政與公共利益，並貫徹政府公權力，法務部行政執行署堅守程序正義，執行績效表現近年持續攀升，自2001年成立迄今累計執行金額已逾6980億元，持續就重大矚目及具指標性案件加強徵起，彰顯國家公權力與執行效能。

    卓揆指出，為維護公義，必先強化打擊惡意滯欠義務人的力道，行政執行署採取團隊辦案，加強機關聯繫，並善用各項法定手段，在去（2025）年專案加強執行滯欠大戶，徵起金額超過14億元，較前（2024）年成長逾38%。

    卓揆進一步表示，近年來行政執行署及檢察機關已建立聯繫平台，共同辦理扣押物及沒收物的變價，例如今（2026）年3月與台北地檢署聯手辦理「太子集團案」所查扣名車拍賣，拍定金額高達4億餘元。請行政執行署持續與檢察機關密切合作，以共同打擊犯罪，及時保全犯罪不法所得，維護民眾權益，落實「罪贓返還」制度，並貫徹政府「五打七安」的施政方針，展現守護全民及安定社會的決心。

    卓揆強調，在執法同時更要兼顧對弱勢者的照顧，展現柔性司法面向。例如：對於重大天災等受災區民眾寬緩執行，給予其喘息機會；對於酒駕義務人要建立轉介酒癮治療機制，今年也推動違規駕駛人就業支持轉介等「剛柔並濟」的作為。請行政執行署善用政府及民間資源，透過與醫院、就業職訓中心等公私協力，持續提供弱勢義務人關懷措施，協助他們度過難關。

    此外，卓揆提到，面對AI浪潮，行政執行署研議將AI人工智慧技術導入作業流程，已初具成效，應持續運用深化AI技術，充分展現執行機關專業、創新及效能，並順利推展執行業務，提升執行效能。

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