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    首頁 > 政治

    防範戶外工作熱傷害 新北勞工局即起受理預防設施補助

    2026/04/16 15:27 記者黃子暘／新北報導
    新北市去年提出「風扇衣」等熱危害預防設施補助，今（16）日由勞工局長陳瑞嘉在「熱危害預防設施補助說明暨觀摩會」宣布今年度補助即日起受理申請。（記者黃子暘攝）

    新北市去年提出「風扇衣」等熱危害預防設施補助，今（16）日由勞工局長陳瑞嘉在「熱危害預防設施補助說明暨觀摩會」宣布今年度補助即日起受理申請。（記者黃子暘攝）

    因應勞工高溫熱傷害預防，新北市去年提出「風扇衣」等熱危害預防設施補助，今（16）日由勞工局長陳瑞嘉在「熱危害預防設施補助說明暨觀摩會」宣布今年度補助即日起受理申請，希望用更高預算、納入更多科技設備、自營作業勞工也能受惠，讓從事戶外作業勞工避免熱危害。陳瑞嘉指出，今年補助金額增至300萬元，同時將「無一定雇主之勞工」納入補助對象，預估今年可望有150家微型企業、約800名戶外工作者受惠。

    陳瑞嘉說，去年勞工局首度提出風扇衣補助獲得熱烈回響，今年在夏季來臨前開放申請，並擴大補助對象；補助項目包含個人防護具（如風扇衣或水冷衣）、戶外降溫設施（如水霧系統、遮陽棚及水冷扇）、熱危害科技防災設備（如熱危害偵測警示裝置等），經費不足可向勞權基金、轉介中央來申請。

    活動會場也展示多元降溫設備，包含利用太陽能電池的水霧遮陽模組，以及最長可作業達30小時的風扇衣，具備防潑水、抗UV、隔熱材質。

    新北市府勞動檢查處補充，新北市凡僱用勞工人數在10人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業、自營作業者及無一定雇主之勞工，都能提出申請；補助金額（不含安裝費用）為總額之80%；補助申請方式、審核標準等資訊懶人包，可至「新北勞動雲」首頁最新消息點選查詢，或電洽勞檢處22523299分機511、513、514（營造業科）、703、710、719（製造業科）、603、615、616（綜合科）。

    活動會場也展示多元降溫設備，包含利用太陽能電池的水霧遮陽模組，以及最長可作業達30小時的風扇衣，具備防潑水、抗UV、隔熱材質。（記者黃子暘攝）

    活動會場也展示多元降溫設備，包含利用太陽能電池的水霧遮陽模組，以及最長可作業達30小時的風扇衣，具備防潑水、抗UV、隔熱材質。（記者黃子暘攝）

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