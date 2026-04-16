鄭麗文訪中向「台獨機構」申請補助 王義川舉報國台辦

王義川舉報成功。（取自王義川Threads）

國民黨主席鄭麗文率團訪中，遭踢爆機票、住宿等480萬元，竟是向外交部捐助成立、立法院長韓國瑜擔任董事長的「台灣民主基金會」申請。諷刺的是，該機構早被中國國台辦列為「台獨頑固分子關聯機構」。對此，立委王義川在社群發文曬出舉報單，表示已舉報國台辦主任宋濤「分裂國家」。

因不滿時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，國台辦2022年8月3日發出公告，痛批「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動。並禁止其與中國組織、企業、個人合作，依法懲治為該基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。禁止中國組織、企業、個人與為上述基金會捐款的企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

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王義川今日在Threads上發文曬出舉報單，具體內容寫道，國務院台灣事務辦公室已明確宣布，將「台灣民主基金會」列為「台獨頑固分子關聯機構」，並對其採取懲戒措施，包括禁止與大陸方面任何形式之合作，並依法懲治相關提供資助或服務之組織、企業及個人。

然而，近期媒體揭露，某台灣政治人物率團赴陸交流，其團費約新台幣480萬元，係由「台灣民主基金會」提供資助。該訪問團不僅順利入境並完成行程，甚至獲得中國大陸高層接見。「上述事實顯示，被列為應受懲戒之機構，其資助之活動與人員，實際上仍得以進入大陸並從事交流行為，顯與既有懲戒措施之內容明顯不符。」

王義川也在文中喊話：「宋濤，不要吃案喔！」他也呼籲「小粉紅」幫忙轉發，「不然你們也有事！」

王義川舉報宋濤。（取自王義川Threads）

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