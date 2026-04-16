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    首頁 > 政治

    蕭敬嚴初選勝出徐巧芯嗆組發會「一坨屎」！李正皓：大人下場就翻車

    2026/04/16 15:49 即時新聞／綜合報導
    名嘴李正皓。（資料照）

    名嘴李正皓。（資料照）

    國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第11選區選舉黨內初選結果，最後由蕭敬嚴勝出。曾公開批評過蕭敬嚴的立委徐巧芯則怒嗆：「新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」蕭敬嚴稍早在臉書發文表示：「用粗鄙的言語罵黨內同志，真的沒有必要。」對此，名嘴李正皓表示，議員初選民進黨一直有個默契，新人怎麼樣互殺，大人不會跳下來，議員初選本質上是一個新人與新人的競爭，大人跳下來互殺，那就質變了。

    李正皓在臉書PO文表示，忙完了，趁個空檔聊聊蕭敬嚴初選一事，議員初選民進黨一直有個默契，新人怎麼樣互殺，大人不會跳下來，議員初選本質上是一個新人與新人的競爭，大人跳下來互殺，那就質變了。

    李正皓指出，試想，如果這次中正萬華的初選，我烙了王義川、卓冠廷加上一堆我的大哥大姐去卯起來殺馬郁雯的某個對手A，然後我還發動黨中央要開除馬郁雯的某個對手A，不論我的論述有沒有正當性，我只問結果國民黨的支持者會不會把同情票給對手A？

    李正皓續指，空降前要先搞定地方組織，電話民調初選本質上是組織戰，我有計算過每幾隻市內電話會接到一通電話民調，比率高到嚇死人，蕭敬嚴是有地方組織在支持，把A殺爆不等於B一定會出線。就空戰而言，「殺A」、「捧B」是要同步做，這個捧不是單純的大咖站台，而是建立B在支持群中的人設。

    李正皓直言，這篇文章就算是一坨屎，也是一坨真心的屎。

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