民眾黨捅到馬蜂窩！李貞秀轟高虹安貪得無恥 網：吃誠實豆沙包

李貞秀。（資料照）

中配李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，隨後密集出席多個政論節目，對民眾黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡等人猛烈開砲。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」揶揄地說，「民眾黨真的捅到馬蜂窩」。

粉專「Mr.柯學先生」今日轉發一段李貞秀受訪片段，李貞秀直言，「高虹安就是，確實是一個壞人，而且他那麼貪婪無厭，還知道他多少拿人家錢的事情，包括他男朋友那樣拿錢的時候，而且還欺壓助理，連那種小錢都貪耶，貪得無恥，真的是人品有問題。」

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李貞秀指出，「所以我說我做人從來都是這樣，有恩必報也有仇必報。今天是黃國昌對不起陸配（中國籍配偶）立委……如果就像昨天在電視上講的，如果真的國台辦講說會幫陸配遮風擋雨，請你對黃國昌終身追責！」

「Mr.柯學先生」打趣地說，「李貞秀持續爆破黃國昌、高虹安！喊話『國呆辦』：請對黃國昌終身追責，民眾黨真的捅到馬蜂窩」。

影像曝光後，不少網友紛紛留言表達不同看法，有人說「吃了誠實豆沙包」、「要跟這一國的女人分手，就要有被咬得稀巴爛甚至沒命的心理準備！」、「整個民眾黨，從上到下。再到小草，都不知道什麼叫做合情合理合法」、「請鬼開藥單」。

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