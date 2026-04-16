2026大選聚焦AI組合拳 民進黨授課揭「4小時黃金時間」應戰

民進黨今（16日）於台中舉辦社群培訓課程首發場，聚焦「AI科技應用」與「選戰實務操作」兩大核心。（民進黨提供）

為因應年底選戰，民進黨今（16日）於台中舉辦社群培訓課程首發場，全面優化「網路社群經營管理」培訓課程，聚焦「AI科技應用」與「選戰實務操作」兩大核心，積極應對瞬息萬變的數位挑戰，旨在強化黨內公職團隊的新媒體溝通能見度，全面提升社群戰力。

民進黨副秘書長翁世豪指出，我們面對的是一場錯假訊息更氾濫、境外勢力更全面、認知作戰更升級的新型態「複合式組合拳」資訊戰，假訊息氾濫且境外勢力干預加劇，澄清事實的速度即戰鬥力，必須在「4小時黃金時間」內反應，才能即時阻斷負面標籤固化。

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在區域佈局上，翁世豪提及，民進黨也將落實「團隊作戰」，整合中央與地方資源，透過「區域聯防」來強化團體作戰能力；針對AI工具的運用，建議團隊應善用AI提升行政效率與文宣產出，但必須維持高度警惕，透過技術與事實查核雙管齊下，確保選舉內容的正確性。

因應生成式AI盛行，翁世豪也強調要「做AI的主人」，共同守護理性討論的空間，網路社群經營不僅是空戰，更是陸戰的延伸，期盼透過紮實培訓，讓全黨能主動出擊，運用最新科技爭取選民認同。

民進黨說明，本次課程特別邀請翁世豪、新媒體中心主任阮俊達、台中市長參選人何欣純團隊新媒體部主任薛舜文、前行政院副發言人謝子涵及專業團隊擔任講師。

民進黨將於北中南分3場次，對於黨公職及參選人的幕僚進行相關培訓，希望在快速資訊變遷的時代，全台黨公職皆可即時回應攻防，因應選戰實務操作，成爲AI時代下的即戰力。

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