李乾龍「追蹤器疑雲」不敢報案 賴瑞隆曝昔日對手也曾鬧烏龍

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。（資料照）

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁昨指控與總統賴清德有關，但李強調「沒有」，新北市警局也證實李婉拒報案。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今在立院受訪提及，昔日立委選舉對手國民黨議員陳麗娜也曾說她被放了追蹤器，事後自證沒有，然後鬧得沸沸揚揚，呼籲國民黨若提不出證據，也不敢請警方來調查，應慎重地跟總統道歉。

賴瑞隆表示，台灣是自由民主的國家，如果有任何違法的事情，一定要依證據來辦事。他相信台灣經過這麼久的民主自由，大家都很信任這一套，如果有任何的追蹤器，應提出證據，不然就要報警請警方來辦案，讓證據來說話；不然大家都淪為用口水、用攻擊的方式，想這不是一個好的方式。

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「如果講到追蹤器的事情卻不報案，這就很奇怪了！」賴瑞隆質疑，國民黨攻擊執政黨、總統來設置追蹤器，顯然是一個政治鬥爭，更不是一個好的民主程序。

賴瑞隆回顧，2020立委選舉時，他的競爭對手國民黨議員陳麗娜也曾說她被放了追蹤器，事後她自己證明沒有追蹤器，全部都是自己預測、自己猜想出來的，然後鬧得沸沸揚揚。

他強調，在民主國家，如果任何人用追蹤器來追蹤政治人物，是一個很嚴重的事情，有這樣的指控，更要提出具體證據，而不是血口噴人。當指控的對象是國家元首時更為嚴重，若沒有具體證據，就要道歉。

「如果你提不出證據，也不敢請警方來調查，血口噴人直接指控的話，一定要道歉，是一個民主國家該有的素養。」賴瑞隆呼籲，國民黨應提出證據或報警請警方，請司法來調查，如果沒有證據也不願報警來調查，只是私自預測的話，應慎重地跟國家元首道歉。

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