被停權1年初選民調勝出 蕭敬嚴：民意希望我代表國民黨去戰鬥

國民黨新北市議員第11選區初選民調由蕭敬嚴勝出，他發表勝選感言提到，「感謝大家鼎力支持，我們守住了正直與善良」。（圖擷取自「蕭敬嚴」臉書）

國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）初選民調出爐，由蕭敬嚴勝出，第一時間，蕭敬嚴與另一位參選人何元楷都在臉書發表通過初選感言，鬧出雙包爭議；蕭敬嚴發表勝選感言提到，「感謝大家的鼎力支持，我們守住了正直與善良」，或許有些躲在背後操作的人，指責他的言論傷害了黨，但事實證明，廣大的民意希望由他代表黨，用最真實、勇敢的聲音去戰鬥。

國民黨前發言人蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部日前對蕭做出停權1年處分，國民黨中央考核紀律委員會13日召開聯席會議與臨時委員會，針對蕭敬嚴違紀言論案核備地方黨部停權1年處分，蕭敬嚴當時強調，將提申訴並訴諸司法。

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國民黨新北市黨部今早公布初選結果後，蕭敬嚴立刻發表勝選感言，他除了感謝汐止、金山、萬里的鄉親支持，也提到初選過關，挑戰仍在前方，「這段時間，或許有些躲在背後操作的人，指責我的言論傷害了黨，企圖以此將我貼上標籤。但事實證明，廣大的民意已經給出了最響亮的回應，民意正是希望由他來代表國民黨，用最真實、最勇敢的聲音去戰鬥」。

他說，這場初選，他走得坦蕩，更走得無畏，從決定參選的第1天起，排山倒海的抹黑、奧步與打壓從未間斷。「我始終告訴自己，正因為路不好走，才更要挺直腰桿！這是一場『負重前行』的試煉，敬嚴背負的不是委屈，而是身為正派的政治工作者對正直價值的堅持，以及鄉親對家鄉改頭換面的渴望，這場光榮的勝利，是全體汐止、金山、萬里鄉親的對敬嚴的認同，是大家用具體行動來選擇國民黨應有的風貌和神采！更是支持者們對敬嚴能夠守住汐金萬議員關鍵一席的信任」。

他也向何元楷、陶威中兩位初選對手致意，競爭讓他們看見彼此的堅持，更感謝陶威中展現團結，當場允諾擔任他的競選總幹事，力挺民調最強的人代表國民黨在年底九合一大選為黨守下席次。他說，這一路上，他並不孤單，感謝挺身守護正直、拒絕霸凌的真戰友們，以及他的家人們。

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