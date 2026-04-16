打造反霸凌之都 柯志恩拋制定高雄「職場霸凌防治自治條例」

柯志恩將推動制定適用全市的《職場霸凌防治自治條例》。（柯志恩辦公室提供）

高雄有逾百萬勞工，針對行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣疑遭職場霸凌事件，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（16）日拋出高雄首創的《職場霸凌防治自治條例》，盼將高雄打造為全國「反霸凌之都」。

柯志恩表示，連具備專業素養的高階菁英在面對權勢壓迫時都可能陷入孤立無援處境；更遑論高雄逾百萬勞工之中，許多基層勞工為了生計，往往只能將尊嚴受損的委屈吞忍於心。她因此提出由地方率先行動，推動制定首部適用全市的《職場霸凌防治自治條例》，讓每一位在高雄打拼的人，都能獲得更完整的制度保障。

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柯志恩指出，中央《職業安全衛生法》霸凌專章尚未上路，地方更應補位，讓制度先行。相關規劃將以法律與諮商雙軌支援為核心，一方面建立法律與心理諮商的雙軌支持機制，由市府編列預算提供訴訟補助與免費諮商服務，另方面建置職場霸凌調查專家庫，納入工會與學者代表，並規範企業調查小組須引入外部委員，透過第三方機制提升調查的客觀性與公信力。

在制度設計上，柯志恩認為要納入非典型勞工保障，明確要求派遣單位與要派單位負擔連帶責任，避免以承攬形式規避雇主責任，確保不同聘僱型態的勞工皆享有一致的尊嚴與保障。

她強調，同時透過優良企業認證機制，引導企業強化內部治理，並於市府公共工程及採購案中提供適度誘因，形成正向循環，「要讓高雄成為全國反霸凌的領頭城市，關鍵在於從制度面落實改變!」

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