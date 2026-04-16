為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    比照藍白版本加薪？ 卓榮泰：政府非常重視軍公教待遇

    2026/04/16 14:45 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今（16）日在院會表示，政府非常重視軍公教人員待遇、福利，未來將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下持續檢討精進。（圖由行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（16）日在院會表示，政府非常重視軍公教人員待遇、福利，未來將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下持續檢討精進。（圖由行政院提供）

    今年度中央政府總預算案將於21日付委，行政院長卓榮泰昨天回應，將持續檢視並研議修訂「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關規範，外界關注修法是否比照藍白版本加薪？行政院長卓榮泰今（16）日在院會表示，政府非常重視軍公教人員待遇、福利，未來將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下持續檢討精進。

    今年度總預算案僵局是因行政院拒編軍警消加薪預算，因此遲未進入實質審查。立法院朝野黨團15日協商達成共識，同意在21日邀卓揆報告115年度中央政府總預算案編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查，而行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關軍警待遇的相關修正案。

    針對「軍人待遇條例」與「警察人員人事條例」，政院是否會修法比照藍白修法加薪？行政院發言人李慧芝轉述，卓揆表示，政府向來非常重視軍公教同仁待遇、福利與制度支持，未來將在體制健全、法制完備及公平衡平原則下，持續檢討精進。

    卓揆指出，國防部應就現行軍人待遇、加給、福利措施及未來應強化事項，提出更完整具體的檢討規劃，提供行政院作為整體評估；至於警察人員人事制度，也請相關機關在符合體制與法治原則下，持續與立法院溝通協商，尋求合理可行方案。

    至於行政院過去曾對立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」2項法案聲請釋憲，如今是否仍會照釋憲結果決定。李慧芝表示，編列預算是行政院的權力，過去是因預算編列權有被侵害的疑慮，且針對特定職別進行大幅加薪，會破壞公務體系衡平性，政院才會提出釋憲，且釋憲與未來政院規劃政策必要而提出修正案，是兩件不同的事，也不會互相影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播