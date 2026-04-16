比照藍白版本加薪？ 卓榮泰：政府非常重視軍公教待遇

行政院長卓榮泰今（16）日在院會表示，政府非常重視軍公教人員待遇、福利，未來將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下持續檢討精進。（圖由行政院提供）

今年度中央政府總預算案將於21日付委，行政院長卓榮泰昨天回應，將持續檢視並研議修訂「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關規範，外界關注修法是否比照藍白版本加薪？行政院長卓榮泰今（16）日在院會表示，政府非常重視軍公教人員待遇、福利，未來將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下持續檢討精進。

今年度總預算案僵局是因行政院拒編軍警消加薪預算，因此遲未進入實質審查。立法院朝野黨團15日協商達成共識，同意在21日邀卓揆報告115年度中央政府總預算案編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查，而行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關軍警待遇的相關修正案。

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針對「軍人待遇條例」與「警察人員人事條例」，政院是否會修法比照藍白修法加薪？行政院發言人李慧芝轉述，卓揆表示，政府向來非常重視軍公教同仁待遇、福利與制度支持，未來將在體制健全、法制完備及公平衡平原則下，持續檢討精進。

卓揆指出，國防部應就現行軍人待遇、加給、福利措施及未來應強化事項，提出更完整具體的檢討規劃，提供行政院作為整體評估；至於警察人員人事制度，也請相關機關在符合體制與法治原則下，持續與立法院溝通協商，尋求合理可行方案。

至於行政院過去曾對立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」2項法案聲請釋憲，如今是否仍會照釋憲結果決定。李慧芝表示，編列預算是行政院的權力，過去是因預算編列權有被侵害的疑慮，且針對特定職別進行大幅加薪，會破壞公務體系衡平性，政院才會提出釋憲，且釋憲與未來政院規劃政策必要而提出修正案，是兩件不同的事，也不會互相影響。

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