蕭敬嚴停權仍初選勝出 邱鎮軍稱「毒樹果實」要求作廢重辦提名

國民黨新北市議員第11選區初選民調出爐，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但其資格引發爭議，國民黨立委邱鎮軍痛批該民調是「毒樹果實」，程序自始無效，要求市黨部重新啟動提名程序。（圖取自邱鎮軍臉書粉專）

國民黨新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選民調出爐，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但蕭敬嚴週一才被國民黨考紀會決議處分停權1年。對此，國民黨立委邱鎮軍今開砲，強調停權處分自13日核備起即生效，且申訴期間不停止執行，蕭敬嚴早已喪失參選資格；痛批該民調是「毒樹果實」，程序自始無效，要求市黨部撥亂反正，重新啟動提名程序，絕不能讓黨法形同虛設。

邱鎮軍指出，身為把蕭敬嚴移送考紀會議處的提案人之一，他主張民調應直接作廢，並重新啟動提名程序。他引述《黨員違反黨紀處分規程》，指停止黨權處分自考紀會13日核備起算，蕭敬嚴依法已無黨權，根本不符《提名辦法》第六條的參選門檻。

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邱鎮軍表示，即便蕭提出申訴，依《處分規程》在未經上級黨部變更前，「仍依照規定執行」。而新北這份民調進行的時候，蕭敬嚴正處於「停權執行期」。既然處分執行中，讓一位不具參選資格的人進入民調，這份成績就是「毒樹果實」，程序上自始無效，必須作廢。

邱鎮軍批評，蕭敬嚴與其辛苦到金山、萬里市場跑行程流汗，不如在節目上罵一句國民黨、靠噴口水，換來綠營支持者在民調電話中的「唯一支持」。相關行為已遭考紀會認定，且處分已於13日生效；一個已失去參賽資格的人仍被放在賽道上，從一開始結果就已無效，這不只是勝負問題，而是對黨內制度與規範底線的挑戰。

邱鎮軍表示，如果今天容許一個被停權的人強跑民調，甚至到最後還核定提名，那以後誰還會遵守規矩，國民黨的家法就等於形同虛設。他認為，中常委前輩及廣大基層黨員不會接受這種公然踐踏制度的投機行為，強調「沒黨權，就沒資格」，呼籲新北市黨部應撥亂反正，重新啟動合法、公平的初選程序。

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