成功爭取大林蒲遷村增購土地經費40億 賴瑞隆：緊盯遷村進度

大林蒲空拍圖。（高市府提供）

立法委員賴瑞隆今（16）日於立院經濟委員會質詢經濟部長龔明鑫，針對大林蒲部分設施搬遷安置需向台糖增購用地，經費額外增加40億元，龔明鑫表示支持，並已獲得行政院初步同意；賴瑞隆要求經濟部與高市府緊密配合，確保今年上半年啟動遷村選區登記作業及協議價購程序，年底前完成環評與都計審議，以確保2027年啟動實質遷村的目標如期落實。

大林蒲遷村案是中央支持的國家重大政策，賴瑞隆指出，為落實「1坪換1坪」及完善公共設施，安置區土地的需求至關重要。今天質詢中，賴瑞隆要求經濟部必須確保增購土地經費到位；經濟部長龔明鑫當場表示，中央將全力支持大林蒲遷村增購台糖土地所需的額外40億元經費，確保安置計畫順利推進。

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針對遷村進度，賴瑞隆向龔明鑫再次確認，今年上半年要落實遷村選區的登記與協議價購的作業，並要在年底完成環評，明年正式啟動遷村。他也會持續要求經濟部與高市府縮短各項行政審查程序，確保安置計畫書各項細節精準執行。

賴瑞隆強調，大林蒲居民為國家工業發展，承擔了數十年的環境外部成本。遷村計畫不僅是環境正義的落實，更是改善居民基本生活權利的關鍵工程。他身為在地立委，以專業且嚴謹的態度監督政府，除了經費的爭取外，更要確保每一項補償配套依序落實。

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