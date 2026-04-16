史無前例！國民黨北市中正萬華議員初選採民調黨員七三制 郭音蘭：遺憾

郭音蘭對於初選非採全民調感到遺憾。（資料照）

國民黨台北市議員選舉第五選區（中正、萬華）初選將採民調混合黨員投票七三制，也是首度議員初選採七三制。該區國民黨擬參選人郭音蘭表示，對此感到很遺憾，國民黨還是應以大局為重、勝選考量；另外2位擬參選人張延廷、「周世雄變臉那個」則一致認同應納入黨員投票。

國民黨台北市黨部今舉行參選人協調會，第五選區共有三名新人郭音蘭、張延廷、周世雄變臉那個三搶一名額，決定採民調與黨員投票混合制，比例為七成、三成；民調時間為5月10日至12日晚上6時30分至10時，黨員投票時間為5月16日上午8時至下午4時。

請繼續往下閱讀...

郭音蘭表示，對於這樣的結果非常遺憾，國民黨還是應該以大選勝選為考量，其他選區也都是採全民調，但另外兩位競爭者不敢面對期中考的結果，堅持要採混合制，這並不是為國民黨、為大局考量。

她強調，會持續爭取中正、萬華民眾的支持，黨員也是民眾，她的策略不會變，就是持續努力經營。

張延廷說，黨員一生為黨奉獻，應該要讓黨員能夠參與，尊重黨員是好事，要是沒有納入黨員投票，漸漸黨員會對政治冷漠，對黨不好。他也說，全民調方式容易受到干擾，因為沒有「排綠」，反而會被綠營找一個較好對付的人選反向操作灌票。

「周世雄變臉那個」說，對於今天協調會初選方式採黨員三成民調七成，他個人是同意的，既然是黨內市議員初選，黨員參與投票是對黨員同志的基本尊重，也是充分顯現黨內民主的機制。

國民黨台北市議員第五選區（中正、萬華）共6人登記，分別是吳志剛、郭音蘭、郭昭巖、張延廷、鍾小平、「周世雄變臉那個」，將由3位新人初選搶1席，有趣的是，其中擬參選人周世雄為加深大眾印象拚初選出線，竟將名字改為「周世雄變臉那個」。

張延廷支持納入黨員投票。（資料照）

周世雄變臉那個認為，應納入黨員投票。（取自周世雄臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法