為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    史無前例！國民黨北市中正萬華議員初選採民調黨員七三制 郭音蘭：遺憾

    2026/04/16 14:43 記者甘孟霖／台北報導
    郭音蘭對於初選非採全民調感到遺憾。（資料照）

    郭音蘭對於初選非採全民調感到遺憾。（資料照）

    國民黨台北市議員選舉第五選區（中正、萬華）初選將採民調混合黨員投票七三制，也是首度議員初選採七三制。該區國民黨擬參選人郭音蘭表示，對此感到很遺憾，國民黨還是應以大局為重、勝選考量；另外2位擬參選人張延廷、「周世雄變臉那個」則一致認同應納入黨員投票。

    國民黨台北市黨部今舉行參選人協調會，第五選區共有三名新人郭音蘭、張延廷、周世雄變臉那個三搶一名額，決定採民調與黨員投票混合制，比例為七成、三成；民調時間為5月10日至12日晚上6時30分至10時，黨員投票時間為5月16日上午8時至下午4時。

    郭音蘭表示，對於這樣的結果非常遺憾，國民黨還是應該以大選勝選為考量，其他選區也都是採全民調，但另外兩位競爭者不敢面對期中考的結果，堅持要採混合制，這並不是為國民黨、為大局考量。

    她強調，會持續爭取中正、萬華民眾的支持，黨員也是民眾，她的策略不會變，就是持續努力經營。

    張延廷說，黨員一生為黨奉獻，應該要讓黨員能夠參與，尊重黨員是好事，要是沒有納入黨員投票，漸漸黨員會對政治冷漠，對黨不好。他也說，全民調方式容易受到干擾，因為沒有「排綠」，反而會被綠營找一個較好對付的人選反向操作灌票。

    「周世雄變臉那個」說，對於今天協調會初選方式採黨員三成民調七成，他個人是同意的，既然是黨內市議員初選，黨員參與投票是對黨員同志的基本尊重，也是充分顯現黨內民主的機制。

    國民黨台北市議員第五選區（中正、萬華）共6人登記，分別是吳志剛、郭音蘭、郭昭巖、張延廷、鍾小平、「周世雄變臉那個」，將由3位新人初選搶1席，有趣的是，其中擬參選人周世雄為加深大眾印象拚初選出線，竟將名字改為「周世雄變臉那個」。

    張延廷支持納入黨員投票。（資料照）

    張延廷支持納入黨員投票。（資料照）

    周世雄變臉那個認為，應納入黨員投票。（取自周世雄臉書）

    周世雄變臉那個認為，應納入黨員投票。（取自周世雄臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播