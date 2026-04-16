民主基金會每年編3千萬預算補助各政黨 國民黨一年約拿千萬餘元

台灣民主基金會由立法院長韓國瑜擔任董事長。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，向民主基金會申請480萬元補助費，引起熱議。事實上，根據民主基金會章程，每年都有編列預算，補助國內各政黨申請從事民主人權相關活動；國民黨財務報表揭露，2024年共獲近998萬餘元的民主基金會補助。2022年至2024年，國民黨獲民主基金會補助收入一年平均約1060萬餘元。

根據台灣民主基金會組織章程，民主基金會年度預算得參照立法院通過的決議，配合在年度計畫中編列1/3預算經費，予全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票5％以上的各政黨申請從事民主人權相關活動之用，最多以新台幣3000萬元為限；該預算需按立法院政黨席次之比例撥用。

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章程也載明，民主基金會不得贊助涉及統獨之活動，也不得支助國外政治團體從事違反當地國家法律的行為，及遊說國外團體從事違反中華民國憲法的活動。

根據內政部政黨資訊網，國民黨2024年收入中，有998萬4797元為民主基金會補助收入；民進黨2024年有1386萬995元的民主基金會補助收入；民眾黨2024年則有232萬7327元的民主基金會補助收入。

另檢視2023年及2022年的政黨財報，國民黨2023年獲民主基金會補助收入1018萬119元；國民黨2022年獲民主基金會補助收入1164萬922元。2022年至2024年，年獲民主基金會補助收入約1060萬餘元。

今年民主基金會共編列3000萬元預算，用於補助政黨外交及民主深化交流業務，期待透過支援國內主要政黨從事國會外交及國際民主交流活動，能將我國民主化經驗推廣到國際社會，並增進我國國際能見度。

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