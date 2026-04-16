反制巴西駐台代表矮化台灣？ 外交部：不排除任何作為

巴西駐台代表桑路易稱「台灣是中國一部分」，對於政府是否會有其他反制作為?外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正今（16）日說，不排除任何應處作為。（記者鍾麗華攝）

巴西駐台代表桑路易稱「台灣是中國一部分」，我方隨即表達口頭抗議，對於政府是否會有其他反制作為?外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正今（16）日在院會後記者會說，不排除任何應處作為，但是相關作為必須詳細評估且有效，將研議評估所有可行做法。

巴西駐台辦事處處長桑路易日前接受「上報」專訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家，引發關注。外交部除第一時間表達抗議，行政院長卓榮泰昨天受訪時也提到，將做必要的抗議。

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行政院發言人李慧芝說，台灣第一時間向巴西駐台代表表達嚴正抗議，而中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知，也是客觀現狀。

韓志正強調，中華民國是主權獨立國家，不容許尊嚴有所損害，13日上午已經透過電話向桑路易表達嚴正關切與抗議，也提到對其不實、不當的發言表達高度不滿，也促請對方注意外交代表依據「國際法」有不干涉駐在國的義務。

對於桑路易的反應，韓志正說，桑路易正在休假中，對方在電話中沒有多做回應，也說明好幾篇報導內容對台灣的說法都是正面的，也已經知道台灣的抗議與關切。

媒體追問，除口頭抗議外，政府是否會有具體反制作為?李慧芝說，後續會就台巴外交、經貿整體雙邊關係，與各主管機關就可能的應處作為交換意見，審慎評估。韓志正則強調，任何應處作為都不會排除，但是必須要詳細評估且有效，將研議評估所有可行做法。

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