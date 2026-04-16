劉建國攜泰國台商考察雲林 推動「投資雲林・鏈結台泰」

立委劉建國邀請泰國台灣商會聯合總會「泰台鏈結參訪團」，到雲林深入了解在地投資環境及產業優勢。（圖由劉建國辦公室提供）

為促進國際投資與地方產業發展，立委劉建國邀請泰國台灣商會聯合總會「泰台鏈結參訪團」，到雲林深入了解在地投資環境及產業優勢。劉建國表示，雲林具備農業、生技、機械與智慧製造的堅實基礎，盼注入更多成長動能。

泰國台灣商會聯合總會長陳漢川帶領20名在泰發展台商出席座談會，經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、產業園區管理局組長林怡妏、褒忠鄉長陳建名等人出席。

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劉建國指出，雲林未來將積極發展無人機產業，由國立虎尾科技大學與嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心形成區域產業合作，從關鍵零組件製造、系統整合到多元應用與測試驗證，打造完整產業鏈，盼可讓雲林成為台灣無人機產業重鎮，並吸引台商投資，帶動地方產業升級與經濟發展。

劉建國表示，目前褒忠產業園區已完成整體規劃，具備完善基礎設施與優越投資條件，歡迎海外台商進駐投資，為台灣與雲林培育未來科技人才，強化產業競爭力。

陳明珠指出，政府積極推動創新經濟，提出「兆元投資國家發展方案」，並將「投資台灣三大方案」延長至2027年，期望引進國內外3至4兆元資金，發展國家重點產業；陳建名表示，褒忠產業園區已準備就緒，具備完善的投資環境與發展潛力，邀請台商回流設廠並帶動國內產業升級。

陳漢川表示，雲林為農業大縣，在高產值農業、生物科技及加工食品等領域具備顯著優勢。未來在泰國的台商擁有廣大的發展空間，期盼串聯台灣重要資源，協助海外臺商升級轉型、提升競爭力。

立委劉建國邀請泰國台灣商會聯合總會「泰台鏈結參訪團」，到雲林深入了解在地投資環境及產業優勢。（圖由劉建國辦公室提供）

立委劉建國邀請泰國台灣商會聯合總會「泰台鏈結參訪團」，到雲林深入了解在地投資環境及產業優勢。（圖由劉建國辦公室提供）

立委劉建國邀請泰國台灣商會聯合總會「泰台鏈結參訪團」，到雲林深入了解在地投資環境及產業優勢。（圖由劉建國辦公室提供）

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