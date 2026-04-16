李乾龍座車被裝追蹤器卻不報案 地方人士這麼看

國民黨文傳會主委尹乃菁證實黨籍副主席李乾龍座車於去年11月遭裝追蹤器，今（16）日新北市警察局也拜訪李乾龍詢問是否需報警但被婉拒。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁證實副主席李乾龍的座車於去年11月遭裝追蹤器，新北市警察局的官警今天（16日）再度拜訪李乾龍詢問是否需報案？李仍婉拒。對此，國民黨市議員王威元受訪表示，既已懷疑可能是政府所為，就算報案也查不出真相；民進黨市議員顏蔚慈說，任何政黨絕不會接受迫害人權的違法監控，李乾龍基於保護自身安全、國民黨與台灣政治，應該循司法管道報案。

王威元受訪表示，目前了解的狀況與媒體報導的一樣，對於李乾龍為何選擇低調、不報警？他分析說，可能是事發當下擔心造成輿論風波，才沒有在第一時間報案，如今已過了一段時間，也未留下追蹤器等事證，現在報案的時機點也「怪怪的」；再者，既已懷疑可能是政府所為，如果真是這樣，警方也很難查出真相，「當彼此沒有信任時，怎麼會去做這種事（指報案）？」報案後如果查不出什麼，反倒又給對方藉口。

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至於外界有人猜測是否為李乾龍家人「想了解他的行蹤」，王威元反駁說，「不可能啦！怎麼可能？不要鬧了啦！」

顏蔚慈表示，消息爆出後，各界都一頭霧水，李乾龍是國民黨高層、地方有名望的先嗇宮主委，近期也陪同國民黨主席鄭麗文訪中，地位舉足輕重，理應更慎重以對、報警查明真相，以昭公信，否則若是誤會一場卻遭有心人惡意操作成政治攻擊，這絕非民主政治所樂見。

顏蔚慈說，政治人物難免會收到比較有情緒性、恐嚇性的信件，但安裝車輛追蹤器必須具備專業及隱密性，恐非市井小民的能力所及，全案疑點重重，理應報警處理為妥。

地方人士向記者透露，藍營不清楚是誰裝設，也認為報警後不確定是否能抓到人，既無發生危害人身安全的事情因此暫不深究。

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