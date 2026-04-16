護航柯文哲爆雷遭切割 張育萌：李貞秀閉嘴也沒用......

民眾黨主席黃國昌（左）與創黨主席柯文哲、前不分區立委李貞秀。（本報合成，資料照）

「中配立委」李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，瘋狂登上各政論節目「爆破」民眾黨。為了維護前黨主席柯文哲的人設，她竟脫口而出當初徐春鶯因涉嫌違反《反滲透法》被捕後，柯文哲曾透過她詢問徐的家人「有沒有需要幫忙」，甚至聯繫了同樣被起訴的兩岸婚姻協調促進會理事長鍾錦明。

張育萌今天在臉書發文指出，李貞秀連兩天當「核彈級爆破士」，把黃國昌罵得體無完膚，每次講到柯文哲，就變回輕聲細語，很懊惱叫大家「不要拿這件事去煩柯」。他並指出，李將民眾黨分成三種人，分別是最善良的柯文哲、想把整個黨端走的黃國昌，還有高虹安的黨羽。

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張育萌表示，陳柏惟昨天在政論節目上好心建議李貞秀參加白沙屯媽祖遶境，稱「說不定會遇見有緣人」，卻被對方以宗教信仰及個人因素拒絕。陳柏惟見李貞秀聽不懂，還補一句「說不定會遇到柯文哲。」

張育萌認為，李貞秀不去瘋媽祖真的是她的損失，這局陳柏惟是先知。今天柯文哲就去白沙屯媽祖進香，李貞秀最想對質的黃國昌也一起到現場，「想像一下，如果李貞秀聽懂3Q話中的話，連夜趕到雲林北港，對柯文哲痛哭求情，再跟黃國昌咆哮對質，場面會難看到有多好看。可惜這夢幻連動只能在另一個平行時空實現了」。

張育萌提到，李貞秀被開除隔天，黃國昌跳出來轟李貞秀「要錢」。那天李貞秀傳簡訊給柯文哲說「黃國昌真的太可惡也太愚蠢，我昨天已經願意息事寧人，他今天還要吃人夠夠，他今天會這麼對我，未來同樣也會這麼對柯主席，所以現在讓更多人看清他的真面目不是壞事，台灣民眾黨絕對不能落入他的手裡。」

張育萌補充，神隱3天的柯文哲今天先是主張「中配在台灣應該有政權」，接著話鋒一轉批評李貞秀的事有「太多電話到服務處來了，包括黨員具名檢舉」，並強調是黨內中央委員會決議要把李貞秀送中評會， 最終以7比0全票通過開除。如今李貞秀開始亂咬，柯文哲也喊話：「人生還很長，就重新開始，先冷靜下來。」

張育萌直言，面對柯文哲現在無情切割，李貞秀的世界大概會塌一半，「這不就是柯文哲自作自受嗎？用宗教式的狂熱動員，煽動小草偶像崇拜，現在終究被李貞秀這個終極柯粉反噬了吧。」

他續指，李貞秀為了要幫阿北立人設，又爆出個驚天大料。徐春鶯被羈押之後，柯文哲竟然還試著聯絡徐春鶯的家人，想問「有沒有需要幫忙」。李貞秀為了要問「有沒有要幫忙」，還傳訊息給徐春鶯協會的理事長鍾錦明，但鍾錦明根本也被《反滲透法》起訴。

最後他不禁直呼，現在是貪污一審有罪的柯文哲，試圖「幫忙」《反滲透法》被起訴的徐春鶯嗎？李貞秀越講話，柯文哲就每天提心吊膽，不知道隔天起床會不會再被爆料捅刀，「但就算李貞秀閉上嘴，還是無法改變，這個黨踐踏國家法律，又無視黨內規章的既成事實，早就鐵證如山。」

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